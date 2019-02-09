Küfür etti atıldı!

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de çok önemli 3 puan bırakan Fenerbahçe 3 futbolcusunu da kaybetti! Orta sahada Kucher'e sert bir müdahale ile faul yapan Roberto Soldado önce sarı kart gördü.Hakem Alper Ulusoy, kırmızı kartın ardından sarı-lacivertli futbolculara Soldado'nun küfür ettiğini söyledi.Bu sezon 15 maçta 2. kırmızı kartını gören Soldado kendini aştı. İspanyol oyuncu, kulüp kariyerinde son 10 sezonda çıktığı 387 karşılaşmada 1 kırmızı görürken, bu sezon 769 dakikada bu rakamın üzerine çıktı.SOLDADO, maç sonu sosyal medya üzerinden özür diledi. Soldado, "Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim" ifadesini kullandı.F.Bahçeli yönetici Semih Özsoy, maçın ardından hakeme tepki gösterdi: "Hakem maçı etkiledi. Çifte standart uygulanan pozisyonlara bakınca, ağır konuşmak geliyor içimizden ama konuşmuyoruz. Mensah'ın 6 faulüne, 2 kere elle oynamasına kart yok... Şamil'in, Ekici'ye faulüne bir şey yok. Bunu yapanlar, Türk futbolu önünde bedelini öderler. 'Düdük astırırım' gibi şeylerimiz yok. Soldado'nun yaptığı gereksizdi, cezasını biz veririz."En az iki maç ceza alması beklenen Soldado, Konya ve Beşiktaş maçlarında takımı yalnız bırakacak.F.Bahçe'de Kayseri maçı öncesinde hastalık şoku yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Martin Skrtel, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle son dakikada kadrodan çıkartıldı. Halsizlik hisseden Slovak futbolcunun yerine Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz ilk 11'e girdi. Serdar böylece ilk kez bir resmi maçta F.Bahçe forması giydi.FENERBAHÇE'NIN, Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, ilk 11'de oynadığı ilk maçında kırmızı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği sözler nedeniyle ikinci sarıdan kızardı... Tolgay'ın, hakem Ulusoy'a, "Her b...ka sarı kart gösteriyorsun" dediği iddia edildi. Alper Ulusoy'un bu kararını, Fenerbahçe Teknik Direktör Ersun Yanal'ın yanına gidip, "Tolgay'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdim" diyerek, ilettiği belirtildi.MÜSABAKA başlar başlamaz, mücadele gücü yüksek, sert bir oyun olacağı, yapılan faullerle hemen kendini belli etti.İlk yarıda çalınan 21 faulün en az 8-10 tanesi faul değildi. 45+2'de Soldado'nun, Kucher'e yaptığı hareket net sarı karttı ki hakem de sarıyı çıkartmıştı.59. dakikada Varela'nın toptan önce Moses'e yaptığı omuz darbesi, minimum sarı kart olmalıydı.Çünkü hakem, 76. dakikada Frey'in daha hafif hareketine sarı kart göstererek çifte standart yaptı.Yine maçın 51. dakikasında Kucher'e çıkan sarı kart ile51'inci dakikada Moses'e hakemin işaretinden önce topla oynadığı için çıkan sarı kartı, hakemin bir kez daha izlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu pozisyonda rakip baraj kurmuyor, oyunu geciktiren rakip oyuncu yok, bir an önce oyuna başlamak isteyen F.Bahçeli oyuncular var, burada oyunu geciktiren ve ağırlaştıran hakem oldu! Oysa hakemler, kurallara aykırı olmamak kaydıyla çabuk oynamak istenen oyuna destek vermeliler.62'de Umut Bulut'un VAR'dan iptal edilen golü öncesindeBundan sonraki müsabakalarda oyuncular arasına voleybolda olduğu gibi ağ mı çekmeliyiz, temas olmasın diye.85'te Mensah-Dirar pozisyonunda, Dirar'a mutlaka sarı çıkmalıydı ama hakem vermedi. 86'da Kayseri golü öncesi yine Serdar Aziz-Kravets mücadelesinde Kravets kafaya Serdar Aziz'in omzuna basarak çıkıyor.Kayseri'nin attığı bu gol, iptal edilen gole oranla daha fazla fauldü.Peki bu golü niye incelemiyorsunuz? VAR niye devreye girmiyor? Hani sizin standardınız?VAR sisteminin de suyunu çıkardık, rezil ettik!HIKMET Karaman dersini iyi çalışmıştı, Umut ile Isla'nın Dirar bağlantısını 15 dakikada kesti. Ligin en az gol atan takımı karşısında Fenerbahçe bu sezon 11 deplasmanın 10.'sunda da gol atamadan soyunma odasına gitti. Hesabı ilk yarıda kesmeleri gerekiyordu ama sol kanadı hiç işlemeyen takıma Soldado da ihanet edince ikinci yarının senaryosu belli oldu.SOLDADO, İspanya'da da rakiple dalaşan bir futbolcuydu. 15 sarı kart gördüğü sezon vardır ama bir santrfor sezonda iki kırmızı görüyorsa bu sorumsuzluktan başka bir şey değil. G.Saray derbisinde Belhanda G.Saray'ı, Soldado F.Bahçe'yi yakmıştı. Tarihteki İspanyol gribi gibiydi Soldado, F.Bahçe'yi yatağa düşürdü. Alper Ulusoy, ilk yarı 21 faul yap-ı lan maçta kartlarını çıkarmadı. İptal edilen golde VAR'a inanıp verdiği karar da tartışmalı.YANAL'IN değişikliklerinin oyunu okumaya yönelik olduğunu sanmıyorum. Benzia'yı lig kadrosundan çıkartması, unuttuğu Jailson'u hatırlaması santra öncesi gariplikler. Son 20 dakikaya girilirken Frey ve Eljif'den maç kazandırmasını beklemesi de fazla masumca.. Kayseri, yorulan F.Bahçe'yi sahasına hapsetmişken oyundaki sıcak oyuncuları çıkartmak çare olmadı.