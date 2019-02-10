Galatasaray taraftarlarından anlamlı pankartlar

Galatasaray tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı.
Giriş Tarihi: 10.2.2019 19:49Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 19:50
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı.