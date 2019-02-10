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taraftarlarından anlamlı pankartlar

tribünleri açtıkları pankartlarla vefat eden Elazığspor taraftarı Muhammed Furkan Gündüz, Kartal’da çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlar, Brezilya ekibi Flamengo'nun tesislerinde meydana gelen yangın ve uçak kazasında ölen futbolcu Emiliano Sala’yı andı.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 19:49 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 19:50
Galatasaray taraftarlarından anlamlı pankartlar

'in 21. haftasında ile arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerde açtıkları pankartlarla Türkiye'de ve dünyada yaşanan olayları unutmadı.

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Galatasaray taraftarlarından anlamlı pankartlar
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