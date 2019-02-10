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Trabzonsporlu taraftarlar stada doğru yola çıktı

Galatasaray - maçını Türk Telekom Stadı'nda izleyecek olan bordo mavili taraftarlar, stada gitmek için yola çıktı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 16:46
Trabzonsporlu taraftarlar stada doğru yola çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bu akşam sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Saat 19:00'da Türk Telekom Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde bordo-mavili takımın taraftarları, stada gitmek için Merter'de toplandı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı alanda detaylı üst araması yapıldı. Daha sonra hareket saatini bekleyen taraftarlar meşaleler yakıp takımları lehine tezahüratlarda bulundular. 15 otobüse bindirilen bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktılar.

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Trabzonsporlu taraftarlar stada doğru yola çıktı
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