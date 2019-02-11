Zirveye takla

'GOMIS'İ GEÇECEĞİM'

G.Saray'daki ilk maçında penaltıdan skoru 1-0'a getiren Mbaye Diagne, selefi Gomis gibi Galatasaray'daki ilk lig maçında gol sevinci yaşadı. 21 golle krallıkta rakipsiz olan Diagne, 13 haftada 9 kez daha ağları sarsarsa Gomis'in en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu da kıracak. Senegalli karşılaşma sonrası şunları söyledi: "İnşallah Gomis'in rekorunu geçeceğim. Benim gol atmamdan çok kazanmamız önemliydi. Çok keyifli bir akşam yaşadım."



DEVLET BÜYÜKLERİNE TEŞEKKÜR

Babası Talat Terim'i toprağa veren Terim konuşmasının son bölümünü teşekküre ayırdı: "Gidenin yaşı ne olursa olsun, kalanın acısının tarifsiz olduğunu anladım. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, devlet büyüklerimize, siyasilerimize, Milan ve Fiorentina'ya, beni 72 saat yalnız bırakmayan Abdurrahim Albayrak'a, taraftarlara ve tüm Adanalılar'a, Terim ailesi olarak teşekkür ederim." Terim'in TFF'ye değinmemesi ise dikkat çekti.



46 BİN 927 ASLANTEPE HAVAYA GİRDİ

Başakşehir'in, Erzurumspor ile berabere kalarak puan kaybetmesi, Galatasaray taraftarının Trabzonspor maçına ilgisini artırdı. Sezon başı 32 bin kombine satan sarı-kırmızılılar ara transferler sonrası 5 bin kombineyi daha satışa sundu. Dün tribünde 46 bin 927 taraftar takımlarına destek verdi.



BELHANDA SİFTAH YAPTI

Ceza sahası dışında Nagatomo'nun pasını alan Belhanda, uzaklardan sert vurdu. Defansa çarpan top yön değiştirdi ve kaleciyi yanıltarak ağlara gitti. Bu gol Faslı yıldızın bu sezon 19. resmi maçında attığı ilk gol oldu. Sevincini secdeye kapanarak kutlayan Belhanda, ikinci golünde ise sevincini taklalar atarak gösterdi.



ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ

Geceye iki golle damga vuran Younes Belhanda, gol atmasına rağmen en iyi oyununu sergilemediğini belirtti. Faslı yıldız, "İki gol atmam, iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan iki gol olur. Şampiyonluğa inanıyoruz. Fark 6 puana indi ve önümüzde 14 maç daha var. Bu yarışta biz de varız. Adım adım şampiyonluğa yürüyoruz" diye konuştu.



HAKEM DE İNSAN



Hakemleri eleştirdiği için ağır cezalar alan TERİM, manidar konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 99 gün sonra TT Stadı'nda takımının başında yer aldı. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Sezonun en istekli maçını oynadık. Kalite yüksekti. Futbolcular oynadığı oyundan zevk aldı. G.Saray'ın hiçbir zaman kupadan, şampiyonluktan vazgeçtiği söylenemez. Hakemler de insandır, hata yapabilirler. Ben 10 maç ceza yerken, 'Schalke'ye başarılar faksı gönderseler' derken 3 maç ceza yedim. Oynadığımız futbolun, girdiğimiz pozisyonların hakkını vermek lazım. Yoksa bize haksızlık olur. 11 yabancı ile sahaya çıkıyor diyenler, kupada oynayan gençlerimizden bahsediyorsa samimidir. 3 kulvarda yola devam ediyoruz. Benfica maçı inşallah zor geçmez."

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