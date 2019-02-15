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, derbisinde yok

Evkur Yeni Malatyaspor maçında 'a galibiyeti getiren golü atan , gol sevinci sırasında korner bayrağını tekmelemesi nedeniyle sarı kart gördü ve maçında cezalı duruma düştü.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 22:37

Beşiktaş'ın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta müsabakasında siyah beyazlı takımın ikinci golünü kaydeden Adem Ljajic, gol sevinci sırasında yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü ve Fenerbahçe mücadelesi öncesinde cezalı duruma düştü.

70'inci dakikada Caner Erkin'in sol kanattan içeri kestiği ortayı tamamlayarak takımını 2-1 öne geçiren Ljajic, gol sevinci sırasında köşe bayrağına tekme atınca maçın hakemi Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Mücadele öncesinde sarı kart sınırında bulunan yıldız futbolcu bu sarı kartla birlikte siyah beyazlı takımın ligin 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı müsabakada takımını yalnız bırakacak.

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Adem Ljajic, Fenerbahçe derbisinde yok
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