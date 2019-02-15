Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ricardo Quaresma: 1,5 yıllık kontratım var

: 1,5 yıllık kontratım var

'ın Portekizli oyuncusu , 2-1'lik galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 23:07
Ricardo Quaresma: 1,5 yıllık kontratım var

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup ederek 39 puana yükseldi.

Siyah beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile 1,5 yıllık kontratının olduğunu belirten Quaresma hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Şampiyon olma hedefimiz var. Bu hedef için çalışıp takıma katkı verip şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Arkadaşlarım ve hocam bana güveniyor. Takım halinde inandık. Bugün de çok önemli bir maç yaptık. Önümüzdeki hafta da önemli bir maç var."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ricardo Quaresma: 1,5 yıllık kontratım var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN