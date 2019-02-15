Ricardo Quaresma: 1,5 yıllık kontratım var

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup ederek 39 puana yükseldi.

Siyah beyazlı ekibin Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile 1,5 yıllık kontratının olduğunu belirten Quaresma hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Şampiyon olma hedefimiz var. Bu hedef için çalışıp takıma katkı verip şampiyonluğu kutlamak istiyorum. Arkadaşlarım ve hocam bana güveniyor. Takım halinde inandık. Bugün de çok önemli bir maç yaptık. Önümüzdeki hafta da önemli bir maç var."