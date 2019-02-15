Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik kimdir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdi." ifadeleri kullanıldı.

MHK'nin yeni üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat, Ünsal Çimen, Kamil Abitoğlu, Hakan Sivriservi, Ferhat Gündoğdu, Nihat Mızrak ve Hamza Mısır.

2004 YILINDA DA BAŞKANLIK YAPMIŞTI

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik, 2004 yılında MHK başkanlığı görevi yapmıştı. Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. Çelik son olarak UEFA Gözlemcisi görevi yapıyordu.

Sabri Çelik, Temmuz 2004'te MHK'de başkanlık görevi getirilmiş, Mayıs 2005 tarihinde de yerini Ufuk Özerten'e bırakmıştı. 1956 doğumlu olan Çelik, Süper Lig'de de eskiden maç yönetiyordu.