İkinci Uilenberg dönemi başlıyor

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Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan değişim hız kesmiyor... UEFA Hakem Kurulu Üyesi ve MHK Danışmanı olarak görev yapan Jaap Uilenberg, Yusuf Namaoğlu'nun başkanlığı döneminde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevi bırakmıştı. TFF yönetimi, Namoğlu'nun istifa etmesinin ardından Uilenberg'i yeniden Türkiye'ye çağırdı. Hollandalı eski hakemin, Sabri Çelik'e danışman olarak göreve başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Çelik'in Uilenberg ile arasının çok iyi olduğu ve birlikte görev yaparak hakemlerin gelişimi için yeniden ve tam yetki ile aktif olacağı öğrenildi. Uilenberg'in FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yükselişinde payı da olduğu biliniyor.