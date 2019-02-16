MHK’nin yeni patronu Sabri Çelik oldu

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde üst üste yaşanan hakem hataları sonrası istifasını vermek zorunda kalan Yusuf Namoğlu'nun yerine Merkez Hakem Kurulu'nun başına Sabri Çelik getirildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na Sabri Çelik'in getirilmesine karar verdiği duyuruldu.Özellikle Süper Lig'de ikinci yarıyla birlikte hatalar artarken, son olarak Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasında düdük çalan Ümit Öztürk'ün hatalı kararları bardağı taşırdı. Çığ gibi büyüyen tepkilere dayanamayan Namoğlu yönetimi, toplu halde Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine istifasını sunmuştu.2006-2007yılları arasında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Mustafa Çulcu geri döndü. Sabri Çelik yönetimindeki MHK'de yer alan eski hakem Çulcu, Türkiye Süper Ligi'nde 13 sezon boyunca 167 maç yönetti.2004 yılında Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Sabri Çelik, daha sonra UEFA adına gözlemcilik görevini üstlenmişti. 1959 doğumlu olan Çelik, son olarak Galatasaray- Porto U20 müsabakasında gözlemci olarak yer almıştı. 1986 yılında hakemliğe başlayan Sabri Çelik, 10 yıl boyunca maç yönetti. Herhangi bir kulübün genel kurul üyesi olmayan Sabri Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de düdük çaldı ve yaşı dolayısıyla görevini bıraktı.