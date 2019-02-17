Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 39 puan toplayan Galatasaray haftaya ikinci, 29 puana sahip Kasımpaşa ise averajla sekizinci sırada girdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LER:

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Soussef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Khalili, İlhan, Trezeguet, Koita:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Emre, Donk, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne

MARİANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Mariano Filho, sarı kart sınırında bulunuyor. Mariano yarınki maçta sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Akhisarspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

DİAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne, görev verilmesi durumunda yarın eski takımına karşı forma giyecek. Sarı-kırmızılı takım, Senegalli futbolcuyu devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında renklerine katmıştı.

GALATASARAY İLE KASIMPAŞA 30. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 30. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 29 lig maçından 18'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray'ın 58 golüne, Kasımpaşa 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 4-1 kazandı.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, yarınki maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı. Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi. Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.