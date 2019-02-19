Başakşehir arkasına bakmıyor

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in lideri Başakşehir, 22. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Antalyaspor'u 1-0 yendi. İlk tehlikeli atak Antalya'dan geldi. 18. dakikada kaleci Mert'le karşı karşıya kalan Amilton, çerçeveyi tutturamadı.İkinci devre Antalya'nın karşılık verme çabaları sonuçsuz kaldı. Başakşehir ise Robinho ve Mossoro ile net pozisyonları değerlendiremedi. Bu arada Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, galibiyeti,şeklinde yorumladı.Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşılaşmayı Başakşehir forması giyen öğrencisi Kudriashov'u takip etmek için Antalya'ya gelen Rusya Milli Takımı Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov ile birlikte izledi.AKHISAR ve Erzurum maçlarının senaryosuna benzer bir ikinci yarı başlangıcı yaptığında Antalya, Avcı'nın takımı yine önde olan taraftı. Bu kez ilk 10 dakika dışında ilk yarıyı kontrol ettiler amaAntalya'da Hakan iyi niyetli ama sınırlı bir futbolcu. Dün onun asist olabilecek son toplarındaki basiretsizlik, Korkmaz'ın takımını tabelada sıfırda tuttu. Ev sahibi 50 ila 60. dakikalar arası dışında oyuna hakim olamadı. Lider, kendi vasatının altında oynuyor ve maçın hareketi golden önce İrfan'ın topuk pası.Nazım'a çıkardığı saçma sarı kart, Emre'nin dirseğine çıkmayan sarı ve maçın kader anı. Serdar'ın 86'da Doukara'nın iki omzuna iki eliyle bastığı net penaltı pozisyonu. VAR odası, Kalkavan'abile demedi. Bu hakemleri yeni MHK da düzene sokamayacak, Kalkavan'ın vücut dili dün bize bunu anlattı...SON haftalarda yaşanan hakem ve VAR skandallarına dün bir yenisi daha eklendi. 86. dakikada Serdar Taşçı, ceza sahasında topa yükselmeye çalışan Doukara'yı tutup yere düşürdü. Antalyasporlu oyuncuların penaltı itirazlarına hakem Mete Kalkavan aldırmadı. Pozisyon için VAR hakemleri de devreye girmedi.Ev sahibi ekip kırmızı kart beklerken, hakem faul bile vermedi. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Hakem Kalkavan art niyetliydi ve inceden bizi doğradı" derken, Yekta Kurtuluş, "Tek taraf için VAR'a gidilecekse VAR'ı kaldırsınlar" tepkisi gösterdi.MAÇIN 19. dakikasında da ilginç anlar yaşandı. Arda Turan, hakem Mete Kalkavan'ın Başakşehir lehine verdiği taç atışında topun kendisinden çıktığını aktardı. Ancak Kalkavan kararını değiştirmedi. Nazım Sangare, itirazları nedeniyle sarı kart gördü.Tecrübeli yıldız, maçtan sonra yaptığı açıklamada ise "Bütün etkenlere karşı sisteme sadık kalıp kazanmaya devam ediyoruz. İnşallah şampiyon olacağımıza inanıyorum.yorumunu yaptı.