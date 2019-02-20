Konuşacaklar

MHK'DE yeni dönem başlarken, Sabri Çelik ve ekibi dün görev dağılımını da yaptı. Derin Futbol programında gelecek 3 ayı en az hasarla kapatmaya çalışacaklarını söyleyen yeni başkan, "Bize verilen görevi fazlasıyla yapabilmek için çok çalışacağız. Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz.
Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Herkes kendisine çekidüzen versin. Zorlu bir döneme giriyoruz" dedi.
BİR HAKEM HER HAFTA MAÇA ÇIKMAYACAK
YENI MHK, yeni kurallarıyla geldi. Buna göre; hakemler için ceza sistemi geri dönecek
ve artık bir hakem her hafta maç yönetmeyecek.
MHK hakemleri koruma altında alacak. Hakları yedirilmeyecek. Maçlardan sonra hakem kararında haklıysa çıkıp konuşacak ve kendini savunabilecek.
Yeni isimler de yolda. Hakem sayısı artırılacak. Genç isimlere şans verilecek.
MHK'de daha önce de danışmanlık yapan eski hakem Jaap Uilenberg yeniden göreve gelecek, hakemlere eğitimler verecek.
3 hafta içinde yeni yapılandırma tamamlanacak.
MHK GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Başkan: Sabri Çelik
Başkanvekili: Mustafa Çulcu
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (Pmik):
Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat
Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu
Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen
Futsal-Plaj Futbolu Ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
Epak Başkanı Ve Bal Ligi Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
Epak Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak
1.Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat
2.Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu
3.Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu
4.Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen
5.Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu
6.Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır
7.Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi
8.Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak