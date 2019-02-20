Konuşacaklar

BUGÜN NELER OLDU

MHK'DE yeni dönem başlarken, Sabri Çelik ve ekibi dün görev dağılımını da yaptı. Derin Futbol programında gelecek 3 ayı en az hasarla kapatmaya çalışacaklarını söyleyen yeni başkan,Hakem camiası olarak sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Herkes kendisine çekidüzen versin. Zorlu bir döneme giriyoruz" dedi.YENI MHK, yeni kurallarıyla geldi. Buna göre;ve artıkMHK hakemleri koruma altında alacak. Hakları yedirilmeyecek.Yeni isimler de yolda.MHK'de daha önce de danışmanlık yapan eski hakem3 hafta içinde yeni yapılandırma tamamlanacak.Başkan: Sabri ÇelikBaşkanvekili: Mustafa ÇulcuProfesyonel Müsabaka İcra Kurulu (Pmik):Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin BoşatBasın Sözcüsü: Mustafa ÇulcuMentör Sorumlusu: Ünsal ÇimenFutsal-Plaj Futbolu Ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil AbitoğluEpak Başkanı Ve Bal Ligi Sorumlusu: Ferhat GündoğduEpak Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak1.Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat2.Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu3.Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu4.Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen5.Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu6.Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır7.Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi8.Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak