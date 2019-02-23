Direkten döndük!

BUGÜN NELER OLDU

Bu sezon'ın erken elenmesi,'nin mart ayını görememesi,'dan da katkı gelmemesi sebebiyle Türkiye, UEFA ülkeler sıralaması adına son 7 yılın en kötü performansını yaşadı. Buna rağmen büyük bir futbol mucizesi olmazsa 10.'luktaki yerini koruyacak.30.860 puandakive 30.633 puandakiile mücadele ediyor. Ajax'ın, Real Madrid'e elenmenin eşiğinde olması, Salzburg'un ise Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda zorlu Napoli kurasını çekmesi, bu iki ülkenin takımsız kalma olasılığını artırıyor. 13. sıradaki Çekya'dan Slavia Prag devam etse deİlk 10'da yer alan ülkelerin şampiyonları Devler Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyor.Takımlar sıralaması adına Beşiktaş son 5 yılın en kötü performansına imza atsa da62.000 puanlı Beşiktaş, şimdilik 24. sıradaki yerini korurken31.500 puanla 44. sıradaki Fenerbahçe ise Avrupa kupalarına katılım şansını mucizelere bırakması nedeniyle ciddi bir sorun yaşama olasılığına sahipken son yıllarda istikrarsız bir Avrupa performansı çizen 22.500 puanlı Galatasaray, 67. sıradaki yeriyle Şampiyonlar Ligi elemelerinde seri başı olamıyor. Lig lideri Başakşehir 10.500 puanla 118'inci, 8 bin puanlı Trabzonspor ise 137'nci sırada kendine yer buluyor.