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’dan 70 milyon Euro!

Giriş Tarihi: 23.2.2019
UEFA’dan 70 milyon Euro!
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nden elenmesiyle Türk futbolunun Avrupa macerası bu sezonluk sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon Euro'yu kasasına koyacak. UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55'ini yani 38.57 milyon Euro'yu cebine koyacak. Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalan Fenerbahçe bu pastada yüzde 18 ile ikinci sırada. Sarı-lacivertlilerin kazancı 12.75 milyon Euro. Avrupa Ligi'nde gruptan çıkamayan Beşiktaş'ın payı yüzde 16. Bunun karşılığı ise 11 milyon 550 bin Euro. Akhisarspor da yüzde 10'luk payın sahibi olacak. Yani 7.1 milyon Euro alacak. Medipol Başakşehir ise 280 bin Euro ile yetinecek.
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UEFA’dan 70 milyon Euro!
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