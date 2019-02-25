Hoş geldin Komşu

BUGÜN NELER OLDU

Eksi 7 derecede oynanan maçta geceyi Mitroglou ısıttı. Başakşehir'in kazandığı gecede Yunan yıldızın golüyle sarıkırmızılılar,dedi. Aslan, bu sezon korkulu rüyası olan; Süper Kupa'yı kaybedip, ilk yarıda fark yediği rakibini üçüncü buluşmada geçebildi.Galatasaray ölüp ölüp dirildiği Akhisar maçını uzatmalarda son atağında bulduğu golle 1-0 kazandı. Sezon sonu mutlu sona ulaşacaksa şampiyonluk hikayesi dün yazılmaya başlandı. Stoperi Cocalic'in iki kişilik savunma yaptığı Akhisar ise hem son sıraya çakıldı kaldı hem de psikolojik olarak küme düştü.Kasımpaşa'da oyun üzerine kurulu olan Diagne henüz Galatasaray'a, Galatasaray da kanattan besleyemediği Diagne'ye alışamadı. Diagne'nin yerine 11'e giren Mitroglou tartışmasız sahanın en kötüsüydü. Ama kaderin cilvesi ki sahanın en iyilerinden olan Akhisar kalecisi Lukac'ın ıskası sonucu topu önünde bulan Mitroglou sol ayağıyla boş kaleye aşırtma şutla galibiyet golünü attı.Benfica yorgunluğu özellikle Belhanda-Feghouli ikilisinde hissedilirken, 11'e giren Emre Akbaba da hazır değildi. Bir şutu direkten dönen Onyekuru yine son tercihlerde hata üstüne hata yaptı.Geçen sezon devre arasında geldiği 'düştü' gözüyle bakılan Antalya'yı kümede tutan eski hocası Hamza Hamzaoğlu'nu getirmek için çok geç kaldı Akhisar... Şampiyonlar Ligi oynayan büyükler (2017-18 BJK, 2018-19 GS) nasıl zirveden uzak kalıyorsa, Avrupa Ligi oynayan Anadolu takımları da (2016-17 Osmanlı, 2017-18 Konya, 2018-19 Akhisar) düşme hattına iniveriyor, bu da Süper Lig'in not edilmesi gereken şifresi...Galatasaray'da geceyi ısıtan isim Mitroglou attığı golü ve hedeflerini şöyle anlattı: "Uzun bir top geldi, Donk'un hakkını yememek lazım, pozisyonu bırakmadı. Kaleci orada bir hata yaptı, ben de fırsatı değerlendirdim ve gol oldu. Takım arkadaşlarım geldiğim ilk günden beri bana hep destek oluyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Golden sonra sevincimizi gördünüz, biz büyük bir aileyiz. Golü erken atmak isterdik ama bazen böyle maçlar olabiliyor. Defans ve takım olarak savunmayı da iyi yaptık. Şampiyon olmak isteyen bir takım, bu tip maçlarda rakibe gol attırmamalı ve biz de bunu yaptık. Takımı tebrik ediyorum."Galatasaray'ın devre arasında Marsilya'dan 1.5 yıllığına kiraladığı Mitroglou, Süper Lig'de forma giydiği 4. maçında gol sevinci yaşadı. Sakat olan Diagne'nin yerine ilk 11'e giren Yunan oyuncu, 90+4'te gelen golüyle şampiyonluk yarışında G.Saray'a umut oldu.Galatasaray tarihinde gol atan ilk Yunanlı futbolcu olarak tarihe de geçen Mitroglou sevincini minik oğluyla paylaştı.Gol sonrası kulübeden fırlayan Semih, "Mitroglou'nu yakalayacağım diye arka adalemi yırtıyordum. Herkes üstüne gidince korktu o da" açıklamasını yaptı.Ceza alanına gelen topa Lukac çıktı.. Kaleciden önce Donk dokundu. Boşta kalan topa vuran Mitroglou, boş kaleye golünü attı.Süper Lig'de evinde oynadığı 31 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlikle en uzun iç saha yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, aynı zamanda kulüp tarihinin en uzun ikinci serisini yaşıyor. Aslan Eylül 1996-Eylül 1998 arasında 35 maç rakiplerine yenilmemişti. Galatasaray kalan haftalarda evinde Antalya, Yeni Malatya, Kayseri, Beşiktaş ve Başakşehir'i ağırlayacak. Takım bu karşılaşmalarda yenilgi yaşamazsa 36 maçla yeni rekorun sahibi olacak.Feghouli, gol anı için 'Muhteşem' değerlendirmesini yapıp şunları söyledi: "Futbolu bu anları yaşamak için oynuyoruz. Kazanmak için çok savaştık, birçok topumuz direkten döndü ve son dakikada gol geldi. Takım olarak iyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. Taraftara teşekkürler."Aslan'ın golünün kahramanlarından Donk, maç sonu, yukarıdaki fotoğrafı, "Yok korkmak kanka. Afiyet olsun Mitroglou" notu eşliğinde paylaştı.Galatasaray, Akhisarspor karşısında 19 kezle bu sezon ilk yarısında en fazla orta yaptığı Süper Lig maçını oynadı.Galatasaray, Akhisarspor karşısında bu sezon en fazla orta yaptığı (38) ve bu ortalarda en fazla isabet bulduğu (10) maçı oynadı.