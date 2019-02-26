Derbi budur!

BUGÜN NELER OLDU

Hasan Ali harika golünü ve maçı şöyle yorumladı: "Maça kötü başladık. Devre arası konuştuk ve silkelendik. 3 puanı kaçırdık. Golüm de güzel olmuş. Penaltıda payım vardı o yüzden duygu patlaması yaşadık. Sol ayağım burada ben buradayım mesajını verdim."Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden gelip 3-3'ü yakalayan F.Bahçe adeta dejavu yaşadı. Sezonun ilk yarısında da Galatasaray 2-0 öne geçmiş ancak pes etmeyen Kanarya 2-2'yi bulmuştu. Her iki maçta da "F.Bahçe kümeye" tezahüratı, sarı-lacivertlileri ateşleyen unsurdu.Beşiktaş karşısında ikinci yarının ilk 22 dakikasında üç gol atan Fenerbahçe, bu maçtan önce bu sezon ligde deplasmanda toplam beş gol atabilmişti.