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Derbi budur!

Vodafone Park'ta gol perdesini açtı. Burak biri penaltıdan olmak üzere iki golle takımını soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle götürdü. Kümede kalma mücadelesi veren F.Bahçe ikinci yarıda bulduğu 3 şutu da gol yapıp 'Ben daha ölmedim' dedi. Zajc takımı ateşledi. Sadık ve H.Ali bir puanı getirdi. Kartal liderin 11 puan gerisinde kalırken, Kanarya averajla 14. sıraya çıktı

Giriş Tarihi: 26.2.2019
Derbi budur!
SOL AYAĞIM BURADA
Hasan Ali harika golünü ve maçı şöyle yorumladı: "Maça kötü başladık. Devre arası konuştuk ve silkelendik. 3 puanı kaçırdık. Golüm de güzel olmuş. Penaltıda payım vardı o yüzden duygu patlaması yaşadık. Sol ayağım burada ben buradayım mesajını verdim."

AYNI TEZAHÜRAT, AYNI SON!
Beşiktaş derbisinde 3-0 geriden gelip 3-3'ü yakalayan F.Bahçe adeta dejavu yaşadı. Sezonun ilk yarısında da Galatasaray 2-0 öne geçmiş ancak pes etmeyen Kanarya 2-2'yi bulmuştu. Her iki maçta da "F.Bahçe kümeye" tezahüratı, sarı-lacivertlileri ateşleyen unsurdu.

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Beşiktaş karşısında ikinci yarının ilk 22 dakikasında üç gol atan Fenerbahçe, bu maçtan önce bu sezon ligde deplasmanda toplam beş gol atabilmişti.
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