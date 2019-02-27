Fatih Terim: Erzurumspor maçının saati...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçı sonrası A Spor'a konuştu. Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"2-0'DAN SONRA TURU GEÇTİKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

"Maçın analizi bir tarafa, son dörde kaldığımız için mutluyuz. Futbol ciddi bir oyun, bunu en iyi de futbolcuların bilmesi lazım. Ama maalesef 2-0'dan sonra 3 olur, daha farklı olur diye düşündüler. Herhalde turu geçtiklerini düşündüler. Ama futbol böyle hoş zaten hepimiz için."

"BU STATTA OYNAYANLARIN ALLAH YARDIMCISI OLSUN"

Antakya Atatürk Stadı'nın zeminiyle ilgili tepki gösteren Fatih Terim sözlerine şöyle devam etti:

"İstiklal Marşı'nı okuyacak çok oyuncumuz vardı. 9 tane... Hatayspor'u tebrik ediyorum. Bizi burada mükemmel ağırladılar. Benim meslektaşlarıma ve burada oynayan oyunculara da Allah yardım etsin demek geliyor içimden, onlar hep burada oynuyor. Bundan önce bu sahada oynayanlar hakikaten iyi çıkmış bu sahadan. Bu kadar iyi oynayan Hatayspor'un da handikapı bu sahada oynamak. Onlar burada devamlı oyunuyor, esas onlara Allah yardım etsin."

"DIAGNE ERZURUMSPOR MAÇINA YETİŞEBİLİR"

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü, sakatlığı bulunan oyuncularından Diagne'nin Erzurumspor maçına yetişebileceği açıkladı ve şöyle konuştu:

"Bazı oyuncularımızı dinlendirdiğimiz için çok mutluyum. Ne olursa olsun oynayan oyuncularımızın maçı bu hale getirmemesi gerekiyordu. Sakatlarımız, Erzurumspor maçına kadar iyileşir mi bilmiyorum. Belki Diagne hafta sonuna yetişebilir."

ERZURUMSPOR MAÇININ SAATİ

Terim, Süper Lig'de pazar günü oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçınının akşam 19.00 yerine, gündüz oynanması için yaptıkları itirazla ilgili sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Hafta sonu oynayacağımız Erzurumspor maçınım saatiyle ilgili olarak da; biz şu ana kadar adaleti olmayan ve hak olmayan hiçbir şey için şu ana kadar ağzımızı açmadık. Söylenecek o kadar çok şey var ki o konuyla ilgili... Biz Ankara'da oynadık ama bizden sonra Ankara'da oynamayan çok oldu. Biz sulu sahada oynadık ağzımızı açmadık. 22 oyuncunun sağlığı için varsa bir şey konuşulmalı. Erzurumsporlu oyuncular için de Galatasaraylı oyuncular için de... Oyuncunun sağlık riskini taşımak kimse istemez. Yoksa akşam 7, gece 9, sabah 8'de her saate de oynarız biz. Gece eksi 13-14 derece oynanacak diye bir kaygı var. Erzurumsporlu oyuncular için de aynı kaygıyı taşırız. Haktan, adaletten ayrılmaya niyetimiz yok bizim. Olayı da başka yere çekmenin de manası yok. Olmazsa olmaz, olursa olur."

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Hatayspor karşılaşması sonrası canlı yayında flaş açıklamalar!