CANLI | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umt Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Zajc, Valbuena, Soldado

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu Umar, Boldrin, Nakoulma, Vedat Muriqi