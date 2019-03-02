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'in 24. haftasında , 'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 18:13
CANLI | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umt Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ÇAYKUR RİZESPOR

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Serdar, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Tolgay, Zajc, Valbuena, Soldado

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Azubuike, Abdullah, Aminu Umar, Boldrin, Nakoulma, Vedat Muriqi

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CANLI | Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
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