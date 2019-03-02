Centilmenliği bile cezalandıran PFDK’ya Göztepe tepki gösterdi

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara verilen cezanın düşündürücü olduğunu ifade etti.Önceki gün toplanan PFDK ise sarı-kırmızılı taraftarlara 'kötü ve çirikin tezahürat' nedeniyle ceza kesti. Maraton tribününde yer alan neredeyse bütün sarı-kırmızılı taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edlidi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise ceza ile iligili gerekliyaptıklarını belirterek, ""Ben şahsen, Yusuf'un tweetini okuduğumda tüylerim diken diken oldu.Demek ki camia olarak önemli şeyler başarmışız. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım" dedi.