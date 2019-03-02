Centilmenliği bile cezalandıran PFDK’ya Göztepe tepki gösterdi

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Trabzonspor maçı sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara verilen cezanın düşündürücü olduğunu ifade etti. Göztepe'nin 3-1 yenildiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, bordo-mavili takımın oyuncuları Abdulkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı'yı oyundan alınırken, tüm rakip oyuncuları da maç sonunda alkışlayarak Türkiye'ye Fair-Play dersi vermişti.
Önceki gün toplanan PFDK ise sarı-kırmızılı taraftarlara 'kötü ve çirikin tezahürat' nedeniyle ceza kesti. Maraton tribününde yer alan neredeyse bütün sarı-kırmızılı taraftarların elektronik biletleri bir sonraki iç saha maçında bloke edlidi. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ise ceza ile iligili gerekli itirazları
yaptıklarını belirterek, "Takdir gören böyle bir davranış sonrası verilen ceza düşündürücü. Zaten maç sonunda söylenmesi gerekenleri, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor Kulübü ve Yusuf Yazıcı sosyal medya hesaplarından ifade ettiler.
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YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN
"Ben şahsen, Yusuf'un tweetini okuduğumda tüylerim diken diken oldu. 3-1 kaybettikten sonra bile tribünleri ve sahayı gururla seyrettim. Ve bu güzel hareketler mağlubiyetin acısını unutturdu.
Demek ki camia olarak önemli şeyler başarmışız. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi lazım" dedi.