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'dan öz eleştiri

'ın Brezilyalı stoperi , 'in 24. haftasında deplasmanda 'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yedikleri golle ilgili öz eleştiride bulunan Marcao, "Belki daha farklı müdahale edebilirdim o pozisyonda." dedi.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 23:04
Marcao'dan öz eleştiri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Birinci gol pozisyonunda ne yazık ki pozisyonun içindeki oyuncuydum. Belki daha farklı müdahale edebilirdim o pozisyonda." diyen 22 yaşındaki stoper şöyle devam etti. "Sonuçta biz Galatasaray'ız. Bu maçı bir kenara bırakmamız gerekiyor. Önümüzde 10 maçımız daha var. Bizim zor maçlarımız olduğu gibi rakibimiz Başakşehir'in de zor maçları var. Galatasaray son ana kadar, son dakikaya kadar mücadele eder. Bu yüzden Galatasaray'dır. O yüzden mücadeleye devam etmemiz gerekiyor."

İkinci yarıda oyuna iyi başladıklarını söyleyen Marcao, "İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik ama ikinci yarıya iyi başlamıştık. Ne yazık ki sonuç istediğimiz gibi olmadı. Artık kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

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Marcao'dan öz eleştiri
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