Ne yaptın Onur!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynadığı ve 5-0 kaybettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kaptan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ile kadro dışı bırakılmıştı. Ardından ise devre arasında her iki oyuncu ile masaya oturan yönetim, karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş ve resmi açıklamayı KAP'a yapmıştı.AncakOnur, Trabzonspor'dan ayrılırkenfutbolu bıraktığını açıklamıştı.