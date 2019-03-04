Ne yaptın Onur!

Trabzonspor'un sezonun ilk yarısında oynadığı ve 5-0 kaybettiği Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından kaptan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ile kadro dışı bırakılmıştı. Ardından ise devre arasında her iki oyuncu ile masaya oturan yönetim, karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetmiş ve resmi açıklamayı KAP'a yapmıştı. Anlaşma gereği; 3 milyon 150 bin Euro alacağı bulunan Onur Recep Kıvrak'a bu paranın 500 bin Euro'su peşin olarak ödendi, gerisi ise vadeye yayıldı.
ISLAK İMZASI VAR!
Ancak Onur Recep Kıvrak, bu vadenin zamanının belirsiz olduğu gerekçesi ile alacağını garanti altına alabilmek için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na Trabzonspor'u şikâyet etti. Parasının geri kalan 2 milyon 650 bin Euro'luk kısmını bir anda isteyen Onur'un bu hamlesi karşısında oldukça şaşıran yönetim, UÇK'ya oyuncu ile yapılan ıslak imzalı anlaşmayı sunarak, savunma yapacak.
Onur, Trabzonspor'dan ayrılırken
futbolu bıraktığını açıklamıştı.