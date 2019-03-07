Bir devin çöküşü

Sezon başında Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid'in bir oyuncuya bu kadar bağımlı olabileceği düşünülebilir miydi?
Real Madrid'in halini
gören herkes şimdi bu soruyu soruyor.
Ronaldo'nun ayrılığından sonra son yılların
en kötü performanslarından birini sergileyen
Los Galaktikos sadece 6 gün içinde, lig ve kupanın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de devre dışı kaldı. Hatta gelecek yıl Avrupa kupaları bile tehlikede...
27 Şubat'ta Kral Kupası yarı final rövanşında Bernabeu'da alınan 3-0'lık Barcelona yenilgisi ile başlayan felaket serisi 2 Mart'ta bu sefer ligdeki Barcelona mağlubiyeti ile devam etti ve Madrid ekibi iki kulvarda birden havlu attı. Ardından en büyük darbe Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'tan geldi. Deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda takımına Bernabeu'da 4-1 kaybeden Real Madrid son üç yıldır kazandığı ve 8 sezondur üst üste en az yarı final oynadığı Şampiyonlar Ligi'ne de veda ederek taraftarlarını ağlattı.
RUHU GERİ DÖNDÜ 95
Yaş ortalaması 22 olan ve kaptanlığı 19 yaşındaki De Ligt'in yaptığı Ajax, Real Madrid'i eleyerek 1995'te elde ettikleri Devler Ligi şampiyonluğundan bu yana en büyük Avrupa başarısına imza attı. İki sene önce Avrupa Ligi'nde final oynayan bu genç iskelet,
1995'te Kupa 1'i müzesine götüren abilerinin çıkışını da anımsatıyor. Frank de Boer, Seedorf, Edgar Davids, Overmars
gibi efsanelerin yer aldığı takımdaki muadillerini andıran genç oyuncuların kapısına talipliler dizildi bile... Bazısı çoktan yeni takımlarıyla anlaşan genç yıldızlardan öne çıkanlar şöyle:
DE LIGT'E DEVLER TALİP
19 yaşında Ajax'ın kaptanlığını yapan Hollandalı oyuncu, A Milli Takım formasını da giyiyor. Başta İngilizler olmak üzere birçok takımın ilgisini çeken De Ligt'in maliyetinin en az 60 milyon Euro olması beklenirken, Ajax'ın bu performans sonrası etiket fiyatını yukarı çekip çekmeyeceği de merak konusu oldu.
AFRİKA'NIN EN İYİ KALECİSİ ONANA
Ajax'ta çıkış yakalayan en değerli isimlerden bir tanesi de 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana... Topa hakimiyeti ve kalede verdiği güvenle klasik Afrikalı kaleci profilinin oldukça dışına çıkan Onana'nın ileride Premier Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.
BREZİLYALI NERES PARMAK ISIRTIYOR
Real Madrid karşısında takımın en başarılı oyuncularından birisi olan David Neres, klasik bir kanat oyuncusundan daha fazlası olduğunu gösterdi. Real ağlarını sarsarak piyasasını artıran oyuncunun etiket fiyatının 30 milyon Euro'dan aşağı olması beklenmiyor.
DE JONG'U BARCELONA KAPTI!?
Barcelona, devre arası transfer döneminde De Jong için Ajax'a 70 milyon Euro ödedi ve pişmesi için orada bıraktı. De Jong'un Real Madrid karşısındaki performansı da Katalan kulübünün yatırımının haklılığını belgeledi.
BERNABEU MEZARLIĞI!
Real Madrid'in sahasında Ajax'a 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi İspanyol basınını ayağa kaldırdı. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi kapağında futbolculara yer bile vermedi. Bernabeu Stadı'nın bir resmini koyan gazete, "Burada tarih yazan bir takım yatıyor" manşetini attı ve "İşte size tarih yazan kulüp! Zafer zinciri utanç verici şekilde son buldu" ifadelerini kullandı. Katalan yanlısı As gazetesi ise 1-4'lük skoru Johann Cruyff'a ait olan 14 numaralı ikonik Ajax formasını manşetine taşıyarak verdi. El Mundo Deportivo da Real Madrid'in elinde hiçbir şey kalmadığını vurgulayarak, Ajax hezimetini "Büyük fiyasko" olarak nitelendirdi.