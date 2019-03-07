Bir devin çöküşü

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başındaReal Madrid'in halinigören herkes şimdi bu soruyu soruyor.Ronaldo'nun ayrılığından sonra son yıllarınen kötü performanslarından birini sergileyenLos Galaktikos27 Şubat'ta Kral Kupası yarı final rövanşında Bernabeu'da alınan 3-0'lık Barcelona yenilgisi ile başlayan felaket serisi 2 Mart'ta bu sefer ligdeki Barcelona mağlubiyeti ile devam etti ve Madrid ekibi iki kulvarda birden havlu attı. Ardından en büyük darbe Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'tan geldi. Deplasmanda 2-1 yendiği Hollanda takımına Bernabeu'da 4-1 kaybeden Real Madrid son üç yıldır kazandığı veYaş ortalaması 22 olan ve kaptanlığı 19 yaşındaki De Ligt'in yaptığı Ajax, Real Madrid'i eleyerek 1995'te elde ettikleri Devler Ligi şampiyonluğundan bu yana en büyük Avrupa başarısına imza attı.1995'te Kupa 1'i müzesine götüren abilerinin çıkışını da anımsatıyor.gibi efsanelerin yer aldığı takımdaki muadillerini andıran genç oyuncuların kapısına talipliler dizildi bile... Bazısı çoktan yeni takımlarıyla anlaşan19 yaşında Ajax'ın kaptanlığını yapan Hollandalı oyuncu, A Milli Takım formasını da giyiyor. Başta İngilizler olmak üzere birçok takımın ilgisini çeken De Ligt'in maliyetinin en az 60 milyon Euro olması beklenirken, Ajax'ın bu performans sonrası etiket fiyatını yukarı çekip çekmeyeceği de merak konusu oldu.Ajax'ta çıkış yakalayan en değerli isimlerden bir tanesi de 22 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana... Topa hakimiyeti ve kalede verdiği güvenle klasik Afrikalı kaleci profilinin oldukça dışına çıkan Onana'nın ileride Premier Lig'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.Real Madrid karşısında takımın en başarılı oyuncularından birisi olan David Neres, klasik bir kanat oyuncusundan daha fazlası olduğunu gösterdi. Real ağlarını sarsarak piyasasını artıran oyuncunun etiket fiyatının 30 milyon Euro'dan aşağı olması beklenmiyor.Barcelona, devre arası transfer döneminde De Jong için Ajax'a 70 milyon Euro ödedi ve pişmesi için orada bıraktı. De Jong'un Real Madrid karşısındaki performansı da Katalan kulübünün yatırımının haklılığını belgeledi.Real Madrid'in sahasında Ajax'a 4-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi İspanyol basınını ayağa kaldırdı. Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi kapağında futbolculara yer bile vermedi. Bernabeu Stadı'nın bir resmini koyan gazete, "Burada tarih yazan bir takım yatıyor" manşetini attı ve "İşte size tarih yazan kulüp! Zafer zinciri utanç verici şekilde son buldu" ifadelerini kullandı. Katalan yanlısı As gazetesi ise 1-4'lük skoru Johann Cruyff'a ait olan 14 numaralı ikonik Ajax formasını manşetine taşıyarak verdi. El Mundo Deportivo da Real Madrid'in elinde hiçbir şey kalmadığını vurgulayarak, Ajax hezimetini "Büyük fiyasko" olarak nitelendirdi.