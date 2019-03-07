Şenol Güneş konuşuyor (Canlı)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenliyor.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları...

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"Regaip Kandilinizi kutluyorum, hayırlara vesile olsun. Bağışlanmanın daha önde olduğu bir kandil. Güzel bir hava var. Cemre toprağa düştü ve havalar ısınıyor. İşimizin gereği de sıcak ve soğuk günler tabii ki geçireceğiz. Eleştiriler tabii ki olacak. Benimle ilgili olarak kanaatleri olan ama burada olmayan arkadaşlarınız da var. Yaşayan bir çınar ağacıyız. Benim yaşımdan rahatsız olanlar var, onlar da inşallah benim yaşımı görür. Allah hepinize sağlık versin. Mayısı görmek istemeyenler var, inşallah onlar çok mayıs görürler."

"Beşiktaş büyük bir camia ve markadır. Başarılarıyla son yılların en büyük kulübüdür. Büyük bir taraftarı var ve beni çok sevdiler, ben de onları çok seviyorum. Beşiktaş'a olan sevgim yüreğimde aynı sıcaklığıyla kalacak, tıpkı kendi şehrim Trabzon'un da olduğu gibi. Taraftarlara, yönetime ve sizlere açık oldum hep. Gizli hesaplar içinde olmadım. Sorunlarımızdan şikayetçi olmak yerine onları çözmeye çalıştım. Başardığımız her işi birlikte yaptık. Bugün mazeretlerin arkasına sığınarak başarısızlığı örtmem. Başarısızlığı kimseyle paylaşmam ama başarıyı herkesle paylaşırım."