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3’er 3’er şampiyonluğa

ilk devrede Robinho ile öne geçen turuncu-lacivertlileri ikinci yarıda Roberto Soldado yakaladı. Fenerbahçe, Miha Zajc ile iki net gol pozisyonundan yararlanamayınca Stefano Napoleoni sahneye çıkıp ’e 3 puanı getirdi.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Medipol Başakşehir 3’er 3’er şampiyonluğa

Maçın ilk yarısında kendimi Vodafone Park'ta, Fenerbahçe'nin rakibini ise Beşiktaş sandım! Yine zincirleme bireysel hatayla golü yiyen Fenerbahçe, ilk 45 dakika boyunca 11 futbolcusuyla sahada gezindi. Devre arası ilaç gibi geldi.

İkinci yarının ilk düdüğüyle yine sihirli bir değnek değmişcesine Fenerbahçe oynamaya başladı. Eljif-Ekici değişikliği 11 futbolcuyu birden kendine getirmiş olacak ki, sarı-lacivertliler yaklaşık 30 dakika boyunca Başakşehir üzerinde baskı kurdu.

Bu baskı bu kez Attamah'ın yaptığı bireysel hatayla skora dengeyi getirdi. Ancak bu sezon kırılma anlarında yaşanan talihsizlik yine yaşandı ve Zajc ile Fenerbahçe inanılmaz bir gol pozisyonunu kaçırdı.

Zajc kaçırdı, ama Başakşehir yine yakaladığını kaçırmadı. Mossoro'nun vuruşunda seken topu Napoleoni tamamladı ve skoru ilan etti. Fenerbahçe diplerden yine çıkamadı.

Son paragraf Fenerbahçe taraftarına... Takımın mağlup durumda götürdüğü maçta 1 dakika bile susmadılar, Başakşehir tarafında maçı takip eden Fenerbahçeliler dahi deplasman tribününe eşlik etti. Fenerbahçe için sezonun en iyisi kesinlikle taraftar.

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Medipol Başakşehir 3’er 3’er şampiyonluğa
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