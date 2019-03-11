Galatasaray sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında yarın Antalyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.

GALATASARAY - ANTALYASPOR

Galatasaray'ın Antalyaspor karşısında 11'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Diagne

Antalyaspor'un ilk 11'i: Boffin, Bahadır, Diego, Chico, Celustka, Charles, Hakan, Doğukan, Amilton, Fredy, Doukara.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

LINNES SINIRDA



Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Norveçli sağ bek, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.



NAGATOMO YOK

Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.

46. RANDEVU

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.



ASLAN 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi. Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.