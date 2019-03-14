Sözünü tuttu

Sezon başında 99 milyon Euro'ya Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, İtalya'daki performansıyla eski takımını pişman etmeyi sürdürüyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 2-0 yenildikleri Atletico Madrid'e rövanşta 3 gol birden atarak Juventus'u çeyrek finale taşıyan Portekizli, bunu başaracağı yönünde ailesi ve yakın arkadaşlarına söz vermişti.



SEKİZİNCİ KEZ BAŞARDI

Kariyerinde tam 51 kez hat-trick yapan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de 8 kez bunu başardı. Maç sonrası, "Juventus beni bunun için aldı" diyen Ronaldo, Atletico Madrid karşısında da 4. hat-trick performansına imza attı. İtalyan basını da da Ronaldo'nun performansı için, "Marslı (Tuttosport), Korkunç (Corriere dello Sport)" gibi başlıklar kullandı.



"RONALDO GİBİLERLE YÜZLEŞMELİYİZ"

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, takımının Schalke 04'ü elediği maçtan sonra çıktığı basın toplantısında, Ronaldo'yu överek, "Bütün baskı omuzlarındaydı ama o 3 gol atarak takımını çeyrek finale çıkardı. Bir üst seviyeye çıkmak istiyorsak işte bu tip adamlarla yüzleşmeliyiz" diye konuştu.



"O DÜNYANIN EN İYİSİ"

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, maçın ardından Ronaldo için, "O dünyanın en iyisi" yorumunu yaptı. Simeone, Ronaldo'nun 3. golden sonra, ilk maçta kendi yaptığı uygunsuz sevinç gösterisinin benzerini yapması hakkında ise, "Golden sonraki sevinci mi? O da benim gibi bir karakter ortaya koydu" diye yorumladı.



BİR GÖRÜŞ:



BÜLENT TİMURLENK

Ronaldo hâlâ aç!

Atletico Madrid, eliminasyon turlarında 20 kez oynayıp 19 kez turu geçmişti. O bir kez de ise sahnede 3 golü ile Ronaldo vardı. Aradan 3 yıl geçti. Ronaldo, 34 yaşında yine hat-trick ile Simeone'yi evine gönderdi. Reklam çekimleri, sponsorlar ve sahne ışıkları bazılarına onun az çalıştığını düşündürebilir. Ronaldo hâlâ 365 gün idman yapıyor ve 30'undan bu yana ideal kilosundan her yıl 1 kilo geriye gidiyor. Maçtan sonra dediği gibi: Juventus onu bunun için aldı. Gerçekten Şampiyonlar Ligi'nin adı Ronaldo Ligi gibi. 140 takım mücadele etmiş bu zamana kadar Ronaldo tek başına 118'inden daha fazla gol atmış. Elbette Ronaldo'ya o topları atan Bernardeschi'yi, Pjanic'i, Cancelo'yu, Emre Can'ı ve Chiellini'yi de unutmamak lazım. Juve'nin sloganı: Sonuna kadar. Bu adamlar çok büyük paralar kazanıyorlar çok da kupalar kazandılar ama hala açlar. Tek gerçek; budur.

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