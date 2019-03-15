İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra takımların üst turdaki olası rakipleri de belirlendi.
Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Yarı final eşleşmeleri ise şöyle:
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere) / Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) / Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 9-10 Nisan'da, rövanşlar ise 16-17 Nisan'da oynanacak.