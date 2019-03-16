Fenerbahçe öldü öldü dirildi

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinin en kötü performansına rağmen takımına büyük destek verip tribünleri dolduran taraftarlar, 71. dakikada ıslıklı protestoya başladı. Üzerine Sivas Özer'le golü buldu. Soldado ile şok çabuk atlatıldı, Mehmet Ekici kritik 3 puanı getirdi. Milli araya 31 puanla giren Kanarya, maç fazlası ve averajla 13. sıraya yükseldi.Maç öncesinde tüm tribünlerden yükselen Ersun Yanal tezahüratları, taraftarın hocanın halen arkasında olduğunun en büyük göstergesiydi.Ancak sahadaki futbol tüm bu desteğin karşılığını verecek cinsten değildi. Sivasspor'un 73.dakikada gelen golüne kadar tek bir organize Fenerbahçe atağı izleyemedik. Bu sezon çok fazla transfer hatası yapıldı, peki bu futbolun bahanesi bu olabilir mi?Önce Soldado, arkasından Mehmet Ekici, Fenerbahçe için çok kritik üç puana imzalarını attılar. Bu sezon çok kez sorduğumuz gibi, bu maç sonrasında aynı soru kafalarda: Fenerbahçe'nin maça girmesi için mutlaka gol yemesi mi gerekiyor?32 bin 403dün akşam tribünde olar taraftar sayısı... Cuma akşamı, Euroleague takımının maçı varken dahi bu taraftar takımını yalnız bırakmıyor. Sevdiği renkler için bu fedakarlığı yapan taraftar, çok daha iyisini hak ediyor.Fenerbahçe için bu sezon bir ileri iki geri şeklinde geçecek. Sayın Ali Koç ve Sayın Ersun Yanal, tarihte görülmemiş desteklerini gelecek sezon artık başarıya dönüştürmek zorunda. Bunun için şimdiden gerekli çalışmalar yapılmalı. Çünkü bu takımın çok işi var!Göreve geldiğinden bu yana rahat bir maç izleyemeyen Başkan Ali Koç dün yine stresli bir 90 dakikayı geride bıraktı. Mehmet Ekici'nin golünde tribünler ayağa fırladı ancak Koç eli başında, oturduğu yerde çakılı kaldı.Fenerbahçeli Roberto Soldado, Sivasspor maçlarında fileleri havalandırıyor. Süper Lig kariyerinde yaptığı tek hat-trick, 19 Kasım 2017'de Sivasspor karşısında olan İspanyol golcü, lig kariyerindeki 13 golün 4'ünü kırmızı-beyazlılara attı. Soldado bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 4'e çıkardı.Maçın 26. dakikasında Sadık ile Diabate arasında yaşanan mücadelede Sivassporlular penaltı beklemişti. F.Bahçeli Sadık hem pozisyonu hem de maçı değerlendirdi: "Sahanın içinde 4 hakem var, VAR'ın başında hakemler var, bir ihlal yapmış olsam faul ya da penaltı diye karar verilebilirdi. Hiç olmamamız gereken yerdeyiz. Taraftar artık iyi F.Bahçe izlemeli." Sadık Milli Takım'a çağrılmaması içinse "Hayırlısı inşallah günü geldiğinde bize de nasip olur" yorumunu yaptı.Fenerbahçe'ye 3 puanı getirip ipten alan Mehmet Ekici, karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Benim açımdan, takım açısından çok önemli bir goldü, iyi bir sevinç oldu. İnşallah böyle üstüne koya koya devam etmek istiyoruz. Takım karakter gösterdi, sonuna kadar inandı. Taraftarımız da sağolsun sonuna kadar inandı ve destekledi. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz."Mehmet Ekici, Bekir İrtegün'den (12 Aralık 2014) bu yana Süper Lig'de Sivasspor'a Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk yerli oyuncu oldu.Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'a 8 maçtır yenilmiyor (6G-2B). Rakibi karşısındaki son yenilgisini Şubat 2014'te 2-0'lık sonuçla alan sarılacivertliler, bu fikstürdeki en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.