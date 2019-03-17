Kral varsa sorun yok

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta son nefeste Shinji Kagawa'nın golüyle Atiker Konyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, küme düşme potasındaki rakibi Göztepe'ye karşı temkinli oynayarak maça başladı. Şenol Güneş, Kagawa ve Ljajic'i ilk kez beraber oynattı. Sık sık yer değişen ikili ilk bölümde hareketli olsalar da üçüncü bölgede istenilen etkinliği yaratamadı. Bu, takımın futboluna direkt yansıdı. İKINCI devreye Jeremain Lens'i oyuna alarak başlayan Şenol Güneş, kanatları daha etkin kullanmak istese de Lens'in etkisizliğiyle Quaresma'nın bölgesini sık sık kullandı. Portekizlinin asistiyle Burak Yılmaz golü attı ve Kara Kartal, rakibi karşısında skor avantajını yakaladı. Oyunun büyük bölümünde topa hakim olan Beşiktaş, konuk takımın neredeyse iki katı pas yaptı. Ancak kaleyi bulmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip maçı 1 isabetli şutla tamamlayarak bu değerde sezonun en kötü performansına imza attı. Konya galibiyetiyle ilk 2'ye tutunan Beşiktaş, milli araya Göztepe zaferiyle girerek rahat bir nefes aldı ve Şampiyonlar Ligi hedefinde yürümeye devam etti.Lig tarihinde 2000. maçını Göztepe ile yapan Beşiktaş, tarihi karşılaşmadan mutlu ayrıldı. Galibiyet sayısını 1081'e çıkaran Kartal, 553 maçta berabere kaldı. Beşiktaş, 366 mücadeleyi ise yenilgiyle tamamladı.Son haftalarda yediği gollerle tribünlerin tepkisini çeken Karius, dün kalesini kapattı ve hocasına mesaj gönderdi. Alman eldiven, "İnsanların söyledklerini değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim adıma iyi geçmedi. Hocanın medyada sözleri yer aldı. Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti. Yapmam gereken tek şey çalışmak" dedi. Karius, maçtan sonra ise İnstagram'dan yandaki gülen fotoğrafını paylaştı.Burak Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta attığı tüm golleri Vodafane Park'ta buldu. Siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maçtan bu yana Beşiktaş'ın evinde attığı 10 golün 7'sine doğrudan katkı sağlayan Burak, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.Burak Yılmaz'ı 5'er golle Lens, Ljajic ve Mustafa Pektemek takip etti. Bu arada golün pasını veren Quaresma, bu sezon ligde 11., toplamda ise 14. asistine ulaştı.Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı futbolcular yaklaşık 6-7 dakika sahanın ortasında bekledi. Ancak siyah-beyazlı taraftarlar takımı tribüne çağırmadı. Bu esnada sadece Domagoj Vida lehine tezahürat yapıldı. Hırvat yıldız, oğluyla birlikte sahaya çıkıp tezahüratlara alkışla karşılık verdi. Bu arada bir grup taraftar, "Fikret Orman paralar nerede" diye tempo tutarken, stadın geri kalan bölümü ise bu tezahüratı protesto ettiBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından taraftarlara şarkı sözleriyle mesaj gönderdiKartal'ın sahadan galibiyetle ayrılmasına rağmen, sergilenen futbol Şenol Güneş'i mutlu etmedi. Tecrübeli çalıştırıcı "İlk yarıda etkisizdik. İkinci yarıda daha etkili olduk. Ancak futbolcularımın daha iyi oynaması gerekiyordu" dedi. Güneş, taraftarlar için de şunları söyledi: "Bu kadar kırmayı ve bu kadar kırılmayı istemezdim. İzel ile Sinan Akçıl'ın bir şarkısı var;diye. Taraftarlar o şarkıyı dinlesin. O şarkının hiç tersi olmadı bende.Tecrübeli hoca, yabancı sınırı konusunda ise,yorumunu yaptı.Kaleci Karius'un, "Hocama basından önce benimle konuşması- nı söyledim" sözünün hatırlatılması üzerine Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı: "Moralman çökmüş kalecinin sahada durması çok tercih edilen bir şey değil. Bazen dışarı almak gerekiyor... Maçın gidişatına göre Karius'u alıp, Utku'yu koymak çözüm olmayacaktı. Tolga olsaydı oynatabileceğimi söylemiştim. Saygısızlık ve olumsuzluk olarak algılayarak gazetelerde işleyen varsa bilemem. Bunlar yaşanır, ayakta dik duracaksın. Ben oyuncumdan şikayet etmem, kararı ben veririm. Oyuncu düşüncesini söyler ama bu yanlış düşüncedir."