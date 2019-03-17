Sezonun faturası ağır olacak

BUGÜN NELER OLDU

Sivas karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 kazanan F.Bahçe'de oynanan futbol taraftar gibi Ersun Yanal'ı da memnun etmedi. Tecrübeli hocanın bu karşılaşma ile birlikte kafasında birçok şeyin daha da netleştiği ve takımla ilgili hesaplaşmayı sezon sonunda sert bir şekilde yapacağı öğrenildi. Yanal, sözleşmesi biten hiçbir oyuncuyla yeni anlaşma yapılmasını istemiyor. Sadece Şener Özbayraklı'nın durumu belirsiz.Ersun Yanal'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen gönderilmesi için fikir belirttiği isimler de var. Bunların başında Kameni ve Reyes geliyor. Ayrıca Frey ve Isla gitmek isterlerse onay verilecek.Volkan DemirelŞener ÖzbayraklıRoman NeustadterMartin Skrtelİsmail KöybaşıYassine BenziaMathieu ValbuenaTolga CiğerciAndre AyewIslam SlimaniRoberto SoldadoCarlos KameniDiego ReyesMichael Frey (İsterse)Mauricio Isla (İsterse)FENERBAHÇE, CAS süreci ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Trabzonspor'un FIFA'ya ve CAS'a başvuru yapma hakkı olup olmadığı ve başvuru usullerine uyup uymadığının incelenmesi amacıyla gerçekleşen duruşma süresince hem kulübümüz avukatları hem de FIFA ve TFF'nin avukatları, Trabzon'un başvurusunun dayanaksız olduğunu savundu. Avukatlarımız, savunmalarının ikna edici olduğunu ve kararın F.Bahçe adına olumlu yönde gittiğini ifade ettiler."SIVASSPOR maçında sakatlanarak oyunu terk eden Mehmet Topal'ın sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Yıldız futbolcunun en az iki hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde Topal'ın tedavisinin milli arada tamamlanması planlanıyor.