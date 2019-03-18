Galatasaray bitti demeden bitmez

BUGÜN NELER OLDU

-İki sezondur Türk Telekom Stadı'nda rakip tanımayan Galatasaray, Kasımpaşa ve Erzurum'da olduğu gibi Bursa deplasmanına da 1-0 yenik başladı.-Ligin en az gol atan takımı Bursaspor bu sezon ilk kez 42 dakikada 2 gol buldu.-Samet Aybaba, bedava ayrılmasına izin verdiği Emre Taşdemir'in zayıf olan savunmasına Yusuf Erdoğan'la yüklendi.Yusuf'un ortasında Sakho golü attı. Donk-Ndiaye göbeği kapatamadı ve ikinci gol yaydan Saivet ile geldi.-Duran topu sonunda iyi kullanan Galatasaray'da Luyindama'nın içeri doldurduğu topu Ndiaye kafayla tamamladı ve Aslan devre bitmeden oyuna tutundu.-İkinci yarı hakem Suat Arslanboğa gözünün önünde Belhanda'ya yapılan müdaheleye 'devam' dedi, VAR sayesinde kazanılan penaltıda Diagne ilk kez işe yaradı ve kaleciyi terse yatırdı.-İkinet fırsatı harcayan Onyekuru skor 2-2 iken topu geriye çıkardı, Feghouli yine soluyla geçen sezon olduğu gibi Bursa'da ceza sahası dışından jeneriklik gole imzasını koydu.-2-0'dandönen Galatasaray taraftarını tekrar şampiyonluk havasına soktu.Ligin ilk yarısında bir gol atabilen G.Saray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, ikinci yarıda 6 gol, 4 asistlik performansa imza attı. Yıldız futbolcu dün dejavu yaşadı. Geçen sezon bu statta oynanan maçta benzer bir şutla aynı kalenin filelerini havalandırmıştı.İki penaltı pozisyonu çok tartışıldı. Emre Taşdemir'in (sağda) topa elle müdahalesinde hakem "devam" dedi. VAR'a gitmemesi büyük eleştiri aldı. Aytaç'ın Belhanda'ya (solda) yaptığı faulde ise VAR kararıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.Geçen hafta Antalya maçında gol atan Senegalli, Bursa maçını da boş geçmedi. Üst üste iki maçta gol atan Ndiaye bu sezonki 3. golüne ulaştı.Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en fazla puan kazanan takım Galatasaray (16) oldu. Aslan, 11 Mart 2018'deki Konyaspor karşılaşmasından bu yana ilk kez ilk yarısını geride kapattığı bir lig mücadelesini kazandı.Kasımpaşa'da 20 gol atan Diagne, Galatasaray'da üçüncü golünü dün ağlara gönderip 23 rakamına ulaştı. Senegalli'nin sarı-kırmızılı formayla iki golü penaltıdan ağlara gitti.Galatasaray, Bursa maçının ilk yarısında sadece bir faul yaptı. O faulle sarı kart gören Luyindama cezalı duruma düştü. Sınırdaki Ndiaye de ikinci yarının başında kart gördü. Yeni Malatya karşısında forma giyemeyecek iki futbolcu da Fenerbahçe derbisiyle kadroya dönecek.Galatasaray, Süper Lig'de Ocak 2011'den bu yana Bursaspor deplasmanında oynanan 7. maçta ilk kez iki gol birden yedi.