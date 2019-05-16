Ziraat Türkiye Kupası 18. kez Galatasaray'ın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Akhisarspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etti ve kulüp tarihinde 18. kez kupayı müzesine götürdü.

AKHİSARSPOR 1-3 GALATASARAY (ÖZETİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

57' Elvis Manu - Golü izlemek için tıklayın

80' Sinan Gümüş (p) - Golü izlemek için tıklayın

88' Sofiane Feghouli - Golü izlemek için tıklayın

90+4' Diagne - Golü izlemek için tıklayın

*Galatasaray 65. dakikada Mbaye Diagne ile penaltı vuruşundan yararlanamadı

Galatasaray'da kupa sevinci Emre Akbaba ile yaşandı

Maçtan dakikalar

İlk yarı

5. dakikada ceza sahası sol tarafında topla buluşan Linnes'in ortasında Diagne'nin vuruşu üstten auta gitti.

11. dakikada Onyekuru'nun ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Onyekuru'nun bu golü, ofsayte takıldı

21. dakikada Onyekuru'nun pasında ceza yayına yakın bir noktadan Linnes'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

27. dakikada sol kanattan Linnes'in ortasında penaltı noktası üzerinde Feghouli'nin şutu savunmaya da çaparak dışarı gitti.

29. dakikada sağ kanattan Selçuk'un köşe atışında Diagne'nin kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

39. dakikada Diagne'nin pası ile ceza yayı üzerinde topla buluşan Henry Onyekuru dönerek vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

İkinci yarı

50. dakiada Elvis Manu'nun pası ile sol çaprazın gerisinde topla buluşan Güray Vural'nuş şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

51. dakikada ceza sahasına sokulan Onyekuru'nun sert şutunda top direğe çarptı, ardından kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

53. dakikada Zeki'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Lopes'in kafa vuruşu yandan auta gitti.

İşte Elvis Manu'nun Akhisarspor'u öne geçiren golü pic.twitter.com/UxBOOASovE — Sabah Spor (@sabahspor1) May 15, 2019

57. dakikada Akhisarspor'un kontratağında Güray'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde uygun durumda Manu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

63. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Linnes, Barbosa tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada Diagne'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

Selçuk İnan'dan penaltı açıklaması

76. dakikada Lopes ceza sahası içinde Diagne'ye faul yaptı. İlk önce pozisyonu devam ettiren hakem Suat Arslanboğa, ardından VAR'a giderek penaltı kararı verdi.

Akhisarspor - Galatasaray maçında saha karıştı

81. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sinan Gümüş, topu ağlarla buluşturdu. 1-1

88. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ortasında arka direkte Feghouli'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topa bir kez daha vuran Feghouli, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+4. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Belhanda'nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Diagne, kafayla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-3

Galatasaray kupayı böyle kaldırdı

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Serkan Ok xx, Ali Şencan xx

Akhisarspor: Fatih Öztürk x, Kadir Keleş xx, Rotman xx, Caner Osmanpaşa xx, Vrsajevic x (Aykut dk. 60 x), Zeki Yavru xx (Cikalleshi dk. 90 ?), Sissoko x, Barbosa xx, Lopes x, Güray Vural xx (Bokila dk. 86 ?), Elvis Manu xx

Yedekler: Halil Yeral, Musa Nizam, Serginho, Eray Ataseven, Regattin, Onur Ayık

Teknik Direktör: Cem Kavçak

Galatasaray: Muslera xx, Mariano xxx, Linnes xx, Marcao xx, Luyindama xx, Onyekuru xxx, Belhanda xxx, Selçuk İnan xx (Donk dk. 74 x), Ndiaye x (Sinan Gümüş dk. 67 xx), Feghouli xxx (Fernando dk. 90 ?), Diagne xxx

Yedekler: İsmail Çipe, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik, Yunus Akgün

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Manu (dk. 57) (Akhisarspor), Sinan Gümüş (dk. 81 pen.), Feghouli (dk. 88), Diagne (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 78) (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Rotman, Vrsajevic, Güray, Bokila, Fatih Öztürk, Sissoko (Akhisarspor), Luyindama, Feghouli (Galatasaray)