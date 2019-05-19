Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan takımı olan Galatasaray, 22. kez mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY 2-1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR / MAÇ SONUCU

17' Riad Bajic

46' Sofiane Feghouli

64' Henry Onyekuru

*55. dakikada Younes Belhanda'nın attığı gol, pozisyon öncesinde Diagne'nin topa elle oynaması gerekçesiyle iptal edildi.

*62. dakikada Henry Onyekuru'nun ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Maçtan dakikalar

İlk yarı

5. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Fernando'nun kafayla vurduğu topu kaleci Mert Günok son anda kurtardı. Altıpasa düşen meşin yuvarlağı turuncu-lacivertli ekibin savunması yeniden kornere gönderdi.

10. dakikada Luyindama'nın geri pasını uzaklaştırmak isteyen kaleci Muslera'nın vuruşunda top kısa düştü. Ceza sahası gerisinde meşin yuvarlağı alan Bajic, bekletmeden şutunu çekti ancak Uruguaylı file bekçisi soluna gelen topu çeldi.

12. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde iyi yükselen Luyindama'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak uzak köşeden auta çıktı.

17. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Soldan gelişen konuk takım atağında ceza sahasına giren Elia'nın ortaladığı topa altıpas gerisindeki Bajic kafayla vurarak fileleri havalandırdı: 0-1

40. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı kornerde altıpasa düşen topa Marcao yakın mesafeden vurdu. Kaleci Mert Günok meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

44. dakikada Visca'nın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasının uzak köşesindeki Caiçara, meşin yuvarlağı altıpasa çevirdi. Kaleci Muslera ile Luyindama'nın anlaşmazlığında araya giren Kudriashov'un yakın mesafeden vurduğu top yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı birazdan...