Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | BB Erzurumspor - Fenerbahçe

CANLI | BB Erzurumspor -

'in 33. haftasında , 'a konuk oluyor. 20.00'de başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 18:55 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 19:03
CANLI | BB Erzurumspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayacak ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado.?

Ev sahibi ekipte Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Fenerbahçe'de ise geçtiğimiz hafta Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Eljif Elmas ve Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 maç ceza alan Volkan Demirel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyemiyorlar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | BB Erzurumspor - Fenerbahçe
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN