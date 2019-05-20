CANLI | BB Erzurumspor - Fenerbahçe

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. 20.00'de başlayacak ve Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak.

BB ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Sehic, Leo, Lokman, Taylan, Tolga, Emrah, İbrahim, Hakan, Sunu, Eduok, Pierre

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Tolgay, Dirar, Zajc, Valbuena, Soldado.?

Ev sahibi ekipte Egemen Korkmaz ve Gabriel Obertan'ın sakatlıkları bulunuyor.

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de ise geçtiğimiz hafta Akhisarspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Eljif Elmas ve Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 3 maç ceza alan Volkan Demirel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyemiyorlar.