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maçları 'dan canlı yayınlanacak

Dünyanın önemli organizasyonlarından olan Haziran ayının 14'ünde başlayacak. Messi, , Suarez gibi isimlerin sahne alacağı Copa America maçların Türkiye yayıncısı da belli oldu. Copa America, 14 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında 'dan canlı olarak yayınlanacak. İşte turnuvaya dair detaylar...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 11:13
Copa America maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America heyecanı başlıyor. Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

COPA AMERICA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

14 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da sona erecek olan Copa America maçları Türkiye'de TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçları TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

Açılış maçı Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak. Şili'nin son şampiyon olarak sahneye çıkacağı Copa America'da ev sahibi Brezilya, turnuvayı son olarak 2007 yılında kazanmıştı...

COPA AMERICA GRUPLARI

Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili

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Copa America maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak
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