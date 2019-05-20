Copa America maçları TRT Spor'dan canlı yayınlanacak

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America heyecanı başlıyor. Güney Amerika kıtasındaki milli futbol takımlarını karşı karşıya getiren turnuva, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

COPA AMERICA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

14 Haziran'da başlayacak ve 7 Temmuz'da sona erecek olan Copa America maçları Türkiye'de TRT Spor tarafından canlı olarak yayınlanacak. Maçları TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

Açılış maçı Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Bolivya arasında oynanacak. Şili'nin son şampiyon olarak sahneye çıkacağı Copa America'da ev sahibi Brezilya, turnuvayı son olarak 2007 yılında kazanmıştı...

COPA AMERICA GRUPLARI

Katar ve Japonya'nın misafir ülke olarak mücadelede edeceği kupada gruplar şöyle:

A Grubu: Brezilya, Bolivya, Venezuela, Peru

B Grubu: Arjantin, Kolombiya, Paraguay, Katar

C Grubu: Uruguay, Ekvador, Japonya, Şili