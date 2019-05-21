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finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde , 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği 'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019 18:29 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 18:34
Fatih Karagümrük finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 14. dakikada Erkan Zengin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Çağrı Ortakaya, farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda skorda değişiklik olmadı ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

TFF 2. Lig'de Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki play-off finali, 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, final karşılaşmasının hangi statta oynanacağını daha sonra açıklayacak.

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Fatih Karagümrük finalde Sakaryaspor'un rakibi oldu
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