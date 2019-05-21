Fatih Terim: 5. yıldızı beraber takacağız

Başakşehir ile 8 puanlık farkı kapatıp bir anlamda mucizeyi gerçekleştirerek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da zafer kutlamaları sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü... Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i 2-1 yenerek istediğini alan sarı-kırmızılı teknik ekip ve oyuncular, Aslantepe'de ağzına kadar dolu tribünlerle mutluluğu paylaştıktan sonra takım otobüsüyle Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yolunu tuttu. Florya'da binlerce taraftarın karşıladığı Galatasaray'da coşku tavan yaptı. Teknik direktör Fatih Terim'in balkona gelişiyle meşaleler yakıp, havai fişek atan sarı-kırmızılı futbolseverler, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptılar.

BÜTÜN ENGELLERİ BİR BİR AŞTIK

Ailesiyle birlikte taraftarları selamlayan tecrübeli çalıştırıcının balkona çıkıp bayrak sallaması coşkuyu daha da artırdı. Galatasaray'da 22 lig şampiyonluğunun 8'ine imzasını koyan İmparator, "Bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik. Bütün engelleri aştık. Çok çalıştık ve sizin büyük desteğinizle başardık. İnşallah 5. yıldızı da birlikte takacağız" dedi.

3. VE 4. YILDIZDA ASLAN PAYI TERİM'İN

LIGDE yaşadığı 22 şampiyonlukla formasına 4 yıldız takan Galatasaray'da kazanılan son 2 yıldızda en büyük pay Fatih Terim'e ait. 2001-2002 sezonunda Lucescu ile 3. yıldız takılırken, alınan 5 şampiyonluğun 4'ünde takımın başında Terim vardı. Hamza Hamzaoğlu ile dördüncü yıldızın formaya işlendiği dönemde de İmparator, iki şampiyonluğu kazanan isimdi.



FLARYA'DA COŞKU TAVAN YAPTI

BAŞAKŞEHIR maçının ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'ne akın eden Galatasaraylı taraftarlar, gece geç saatlerde takımla buluştu. Renkli görüntülerin yaşandığı kutlamalarda Fatih Terim, şampiyonluk için hazırlanan özel tişörtü üstünden çıkartarak bir taraftara verdi. Ardından futbolcular ve teknik heyette yer alan diğer isimler de balkonda yerlerini alarak taraftarların tezahüratlarına eşlik etti. Futbolcular, taraftarlara 'üçlü' çektirdi.

FATİH HOCAYA CEZA GELİYOR

Başakşehir maçında kenarda rakip takım antrenörü Orhan Ak'a saldırıdan dolayı tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sportmenliğe aykırı hareketten 5 maç; son düdüğün ardından tedbire uymayarak sahaya inmesinden dolayı da 4 maç ceza gelebileceği kaydedildi.



SİVAS MAÇI DÖNÜŞÜNDE ÖNCE KUTLAMA SONRA KUPA

Başakşehir maçından sonra statta 1 saat taraftarıyla kutlama yapan sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk programı netleşiyor. Sivas maçının tarihi açıklanır açıklanmaz Türk Telekom Stadı'nda hazırlıklar başlayacak. Sivas maçından sonraki günün tamamı Aslantepe'de kupa seremonisi ve kutlamaya ayrılacak.

ŞAMPİYONLUK SAYFAMIZA BİNLERCE BEĞENİ

ŞAMPIYONLUK kutlamasında babası Fatih Terim'i yalnız bırakmayan Merve Terim Çetin, dün de sosyal medyadan Başakşehir'e gönderme yaptı. Turuncu-lacivertli ekibin maç günü attığı "Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık" mesajına karşılık veren Merve Terim, oğlu Yaman'ın şampiyonluk şarkısı söylediği videonun altına, "Daha önce böyle çok şampiyonluk sabahına uyanmıştık" notunu düştü. Merve Terim Çetin, ayrıca sosyal medyadan SABAH Spor'un şampiyonluk sayfasını paylaştı. SABAH'ın özel sayfası sosyal medyada en çok beğenilen ve ilgi gören sayfa oldu.