Henry Onyekuru, Bayern Münih’e; Ryan Babel+Bruma Galatasaray’a

Kadıköy'de Fenerbahçe'ye, Türk Telekom'da Beşiktaş'a gol atan Henry Onyekuru, şampiyonluk maçında da Başakşehir'i yıkan isim oldu. 21 yaşındaki Nijeryalı'nın bonservisini elinde bulunduran Everton, ay sonunda takıma dönecek genç yıldızını 25 milyon Euro'ya satmayı planlıyor. Ribery ve Robben'e veda eden Alman devi Bayern Münih'in Onyekuru'yu transfer edeceği öğrenildi. Galatasaray ise Onyekuru'nun boşluğunu iki isimle doldurmaya hazırlanıyor.

BABEL SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fulham'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan eski Beşiktaşlı Babel ile kesin anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, eski oyuncusu Bruma'yı da kiralamaya karar verdi. Leipzig'de beklediği süreleri alamayan Portekizli oyuncu, Fatih Terim'le tekrar çalışmaya sıcak. Galatasaray, Ndiaye'de olduğu gibi düşük bedelle Bruma'yı 1 yıllığına kiralamaya çalışacak. Portekiz Milli Takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermenin hayalini kuran 24 yaşındaki oyuncu için Şampiyonlar Ligi de diğer hedef...

Babel, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sosyal medyadan sarı-kırmızı ve yeşil ışıkların bir arada yandığı trafik lambası fotoğrafı paylaşımı yaptı. Bu durum "sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktı" yorumlarını beraberinde getirdi.