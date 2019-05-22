Son dakika haberi! Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'ye dönüyor. Yıldız oyuncunun milli aradan sonra resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Bu arada Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Emre Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de oynayıp, futbolu bırakma isteği var" dedi.

ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

Gümüşdağ ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ile adı geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Abdullah Avcı takımımızın teknik direktörüdür. Hiçbir yere gitmeyecek, ama ayrılma gibi isteği varsa cuma günü maçtan sonra konuşuruz."

Transferle ilgili son gelişmeleri A Spor İstihbarat Şefi Aykut İnce aktardı..

Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye dönüyor