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'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan 'nin, 'dan Sangare'yi isteyeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 23.5.2019
Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı’nın yerine Nazım Sangare

Antalyaspor'da yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken, siyahi olduğu için yabancı sanılsa da akıcı şekilde Türkçe konuşmasıyla herkesi kendine hayran bırakan yerli statüsündeki Nazım Sangare, Fenerbahçe'nin listesinde yer alıyor. Şener Özbayraklı'nın Galatasaray ile anlaşmasının ardından sağ bekte Mauricio Isla ile görevi paylaşabilecek yerli statüsünde bir oyuncu arayan sarı-lacivertlilerin, Antalyaspor'dan Sangare'yi isteyeceği öğrenildi.

Valbuena, Komşu'ya!

F.BAHÇE'DE Valbuena'nın kaderi netleşiyor. Sözleşmesi biten ve opsiyonunu kendisi kaldıran Fransız yıldızın, yeni sezon için Yunan ekibi Olympiakos ile anlaştığı öğrenildi. 34 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerden yıllık 3.2 milyon Euro maaş alıyordu

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Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı’nın yerine Nazım Sangare
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