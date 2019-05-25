Fenerbahçe'ye Tunuslu dev

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak olan Martin Skrtel'in yerini dolduracak isim bulundu: Dylan Bronn. Belçika'nın Gent takımında oynayan 1.86'lık Tunuslu stoper ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler şimdi kulübü ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Bu ssezon toplam 33 maç oynayan ve 8 gol atan Bronn özellikle hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkat çekiyor. Teknik heyetin de onay verdiği Bronn'un sözleşmesinin 2021'de bitmesine rağmen takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' dediği belirtildi.



BRAHİMİ'YE 3 MİLYON EURO VE İMZA PARASI

Kariyerine Cannes'ta başlayan 23 yaşındaki stoper, 2017'de Gent'e transfer oldu. Ara transferde adı Galatasaray ile de anılan Bronn'un güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirtiliyor. Ancak Fenerbahçe'nin bu rakamı 3 milyon Euro civarına çekmeyi planladığı ve bunun gerçekleşmesi halinde transferi bitireceği ifade edildi. Bu arada Portekiz A Bola Gazetesi, Kanarya'nın, Porto'da sözleşmesi sona eren Yacine Brahimi'ye 3 milyon Euro net maaş, 3 milyon Euro da imza parası teklif ettiğini yazdı.

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