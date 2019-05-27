Kâbus sezonundan 6. uyandı

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, son maç sonrası sezonu değerlendirdi. Gelecek senenin planlarını anlattı ve Galatasaray'a da böyle göndermede bulunduKötü bir sezon. Başkanın tabiriyle kâbus gibi.Şampiyonluk mücadelesi için söz veriyoruz. Taraftarımızın en büyük hakkı şampiyonluk.Bizim kişilerle, takımlarla davamız olmamıştır, fikirlerle olmuştur.Bizim söylediklerimizde de bir istikrar vardır. Biz hesapla kitapla konuşmayız. Ligin çirkin ve güzel olmadığını söyleyebiliriz. Saha dışı olayları daha çok konuşuldu.Kişilerle, takımlarla davamız olmamıştır. Hakkıyla namusuyla çalışan ve kazanan her takım tebriğimi kabul edebilir.Şantajla, "Elimizde görüntüler var" diyerek konuştular. Beni de mahkemeye vereceklerdi. Hâlâ bekliyorum.Göksel başkanı da (Gümüşdağ) tebrik ederim. Mahkemeye vermiş. Sözde değil, özde davranmış.Abdullah Avcı ile hiçbir görüşmemiz olmadı, hocamız Ersun Yanal ile yolumuza devam ediyoruz."F.Bahçe'denayrılacağını önceki günmesajıyla duyuran Valbuena dün stattaydı ama kadroda yoktu. Olympiakos ile anlaşan Fransız, karşılaşma öncesi tüm tribünleri selamladı, taraftarın alkışları ile iki yıllık macerasına nokta koydu.Parma ile prensip anlaşmasına varan Skrtel'in İskoç ekibi Rangers ile de temas halinde olduğu ve Fenerbahçe'den ayrılacağı bildirildi. Sözleşmesi biten ve ülkesi İspanya'ya dönecek olanBaşakşehir'le anlaşan Neustadter dün yedekler arasındaydı.Mehmet Topal, tribünlerin İsmail Köybaşı'nı protestosunu engellemek isterken, kendisi ıslıklandı. 1-Kenara dönerek oyundan çıkmak istediğini işaret etti. 2- Yanal oyuncusuna 'Devam et' derken tribünlere dönerek 'diye sitemde bulundu. Maç bitimi Yanal ve arkadaşları Topal'ı alkışlarla soyunma odasına götürdü.. Yanal maç sonu, "Miha Zajc'ın Süper Lig kariyerindeki üç isabetli şutundan ikisi gol oldu. Sloven oyuncu sarı-lacivertli formayla diğer golünü 3-3 biten Beşiktaş derbisinde atmıştı.Sabah'ın 25 Nisan'da duyurduğu "Vedat Muriqi F.Bahçe'de" haberi gerçek oluyor. Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Yarın (bugün) pazarlık için masaya oturacağız" dedi.Fenerbahçe, Antalya'yı yendiği için 2.6 milyon TL galibiyet primi alacak. Ligi 6. sırada bitirdiği için de 3 milyon TL'nin sahibi olacak. Toplamda kazancı 5.6 milyon TL.Sezonu 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe öncesindeki 9 sezonda ilk 3 içinde yer almış en kötü performansını 2008-2009'da 4. olarak yaşamıştı. Bu sezonu 46 puanda tamamlayan sarı-lacivertliler, 61 puan aldığı 2012-13 ve 2008- 09'un 15 puan gerisinde kaldı. Kanarya en yüksek puanını 82 puanla 2010-11'de almıştı.Avrupa'nın büyük kulüplerini peşine takan ve Fenerbahçe'nin 20 milyon Euro'yu bulması halinde elden çıkarmayı planladığı Eljif Elmas dün klasını konuşturdu. Sol kanattan nefis hareketlerle içeri sokulan Moses'ın pasıyla son çizgide topu alan Dirar pasını geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Eljif Elmas penaltı noktasının solundan ayak içiyle gelişine müthiş vurdu. Makedon yıldız bu sezon ligdeki 4. golüne imza attı.Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi ön elemeUEFA Avrupa LigiUEFA Avrupa Ligi ön elemeUEFA Avrupa Ligi ön elemeErsun Yanal 16. haftada devraldığı takımı 6. yapmayı başardı. Tecrübeli hoca sezonu, "Hafızalarımızda yer etmeyecek bir yıl oldu"diyerek özetlediF.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalya galibiyeti sonrası şunları söyledi:Geçmişten çok geleceği yaşayacağız. Bütün enerjimizi buraya çevirmeliyiz. Bizde bu konsantrasyon var.Kısıtlı bir kadroyla mücadele ettik. Birçok eksikle oynadık.Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Şampiyonluk şarkısını söyleyeceğiz. Ancak bu şarkının bestesini kendimiz yapacağız."