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Manisa BBSK’da teknik direktör ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenen ’da, teknik direktör ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 01:46
Manisa BBSK’da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ligin 33. haftasında göreve getirilen teknik direktör Taner Taşkın ile yollar karşılıklı olarak ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden "Teşekkürler Taner Taşkın" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzda 2018-2019 futbol sezonunun 33. haftasında göreve başlayan Teknik Direktör Taner Taşkın'la ligin sona ermesinin ardından yapılan karşılıklı görüşmeler sonrasında yollar ayrıldı. Kendisine bundan sonraki görevlerinde başarılar dileriz"

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Manisa BBSK’da teknik direktör Taner Taşkın ile yollar ayrıldı
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