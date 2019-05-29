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cephesinde flaş gelişme! bizzat devreye giriyor

5 yıllık mukavelesinin feshi için başkan ’la görüşecek olan teknik direktörü , turuncu lacivertli kulübü ikna ettikten sonra 'a imza atacak.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019
Beşiktaş cephesinde flaş gelişme! Abdullah Avcı bizzat devreye giriyor

Medipol Başakşehir'in önceki gün yaptığı "Teknik direktörümüz ve oyuncularımız için bize resmi teklif gelmedi" açıklaması Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan Beşiktaş'ta bu transferin bir maliyetinin olacağı şeklinde yorumlandı.

Kulübüyle 5 yıllık mukavelesi bulunan Abdullah Avcı ise sorunu çözmek için devreye girdi. Tecrübeli çalıştırıcının Başkan Fikret Orman'a "Sayın Gümüşdağ ile görüşeyim, durumu anlatarak müsaade isteyeyim" dediği öğrenildi.

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Başakşehir'de üst üste iki sezon kaçırdığı şampiyonluk sonrası kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Abdullah Avcı'nın Gümüşdağ'la yapacağı görüşmenin olumlu geçmesi halinde siyah-beyazlılarla 3 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.

Beşiktaş, Avcı'da sorun çıkması halinde Tayfun Korkut ile masaya oturacak. Fikret Orman, Korkut'la geçtiğimiz hafta bir araya gelerek nabız yoklamıştı. Kartal'ın bir diğer alternatifi ise Sergen Yalçın.

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