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'da Kone attığı 11 golle takımın en skoreri oldu

Spor Toto Süper lig ekiplerinden Demir Grup 'da deneyimli forvet oyuncusu , bu yıl attığı 11 golle takımının en golcü oyuncusu oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 15:55
Sivasspor'da Kone attığı 11 golle takımın en skoreri oldu

35 yaşındaki golcü oyuncu Arouna Kone, 2018-2019 sezonunda 11 golle skor yükünü taşıyan isim olarak dikkat çekti.

Sivas temsilcisinin ligde attığı 40 golün 10'unda imzası bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, 1 gol sevincini de Türkiye Kupası'nda yaşadı. Sivasspor'un bir diğer golcü oyuncusu ise Emre Kılınç oldu. Kılınç, 11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Kone'yi 7 golle takip etti.

2018-2019 sezonunda Demir Grup Sivasspor'da gol sevinci yaşayan futbolcular şöyle:

Arouna Kone (11), Emre Kılınç (7), Serhiy Rybalka (4), Muhammet Demir (4), Douglas (3), David Braz (3), Hakan Arslan (3), Fousseni Diabate (2), Fatih Aksoy (1), Delvin N'Dinga (1), Erdoğan Yeşilyurt (1), Özer Hurmacı (1)

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Sivasspor'da Kone attığı 11 golle takımın en skoreri oldu
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