Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > CANLI | Hatayspor - Gazişehir Gaziantep

CANLI | -

play-off final maçında , ile karşılaşıyor. 21.45'te başlayacak karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.5.2019 21:21 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 21:22
CANLI | Hatayspor - Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayacak ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Hatayspor - Gazişehir Gaziantep
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN