CANLI | Hatayspor - Gazişehir Gaziantep

Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takım belli oluyor. Spor Toto 1. Lig play-off final maçında Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep karşı karşıya geliyor. 21.45'te başlayacak ve 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabaka beIN Sports Max HD 1'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP

İLK 11'LER

Hatayspor: Akın, Mesut, Sadi, Yusuf, Mehmet Tayfun, Sadio Diallo, Kubilay, Selim, Gökhan, Caner, Mirkan

Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Yalçın, Oğuz, Gökhan, Segbefia, Mehmet Erdem, Bjarnason, Oğulcan, Erhan, Poepon.