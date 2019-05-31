Abdullah Avcı, Beşiktaş yönetimine isteklerini sıraladı

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluğu kaçırdığı üst üste iki sezonda elindeki yaşlı kadronun dezavantajını son haftalara girilirken fazlasıyla yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımındaki görevine 'takımı gençleştirme' hedefiyle başladı. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım" diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 6 MİLYON EURO ALACAK

Abdullah Avcı ayrıca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapıya ayrılan bölümün genişletilmesini ve scout ekibinin sayısının artırılmasını talep etti. Avcı'nın bu isteklerine karşılık yönetime verdiği vaat ise, "Önümüzdeki birkaç yılın temelini bugünden atarak genç ve savaşan bir takım kuracağız" oldu. Öte yandan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık mukavele karşılığında Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 6 milyon Euro alacağı öğrenildi.

AVCI, QUARESMA'YI SİLDİ!

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezonun kadro planlamasını da masaya yatırdı. Kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'yı istemediği ifade edildi. Geçen sezon da ilk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Portekizli oyuncu teklifler gelmesi durumunda satılacak. Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil de yıldız futbolcu için, "Ricardo Quaresma konusu bizim tasarrufumuzda değil. Hocamız Abdullah Avcı, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir. Avcı şampiyonluğa aç ve hırslı bir isimdir. Biz de genç ve aç bir kadro kuracağız" dedi.?

ATIBA'DA BELİRSİZLİK

Beşiktaş, takımın en yaşlı ismi olan Atiba ile (36) biten sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kadroyu gençleştirmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, tam bir istikrar abidesi olan Kanadalı futbolcu hakkında ne karar vereceği merak konusu oldu. Bu arada deneyimli teknik adam, ilk etap kampına altyapıdan isimlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncuları da dahil edecek.

GUTI DE HOCA OLUYOR!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük bekleyen Guti Hernandez, bu isteği gerçeğe dönüşmeyince 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen görevinden ayrıldı. İspanyol hocanın ülkesinde bir takımla anlaştığı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Guti'ye birlikte teknik ekipte yer alan İlhan Mansız arkadaşına, "En az futbolculuğun kadar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok. Yolun açık olsun" mesajıyla veda etti.

YASİN SÜLÜN DE EKİPTE

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta birlikte çalışacağı ekibi belli oldu. Medipol Başakşehir'den 7 yardımcısını beraberinde getiren 55 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetine, Beşiktaş U21 takımında antrenörlük yapan Yasin Sülün de dahil oldu. İşte siyah-beyazlı takımın yeni teknik kadrosu: Orhan Ak, Recep Uçar ve Haluk Güngör (Yardımcı antrenörler), Caner Erol (Maç ve performans antrenörü), Ekrem Özerk Tufan (Fiziksel performans antrenörü), Can Kaplanoğlu (Bireysel performans antrenörü), Serdar Keşçi (Yardımcı analist) ve Yasin Sülün.

GÜNÜN SORUSU

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ı Türkiye'de ve Avrupa'da hedeflerine taşıyabilir mi?

GÜRCAN BİLGİÇ

Tribünler sabırla ve destekle beklemeli

Küçülmeye gideceğini açıklayan Fikret Orman, en doğru isimle el sıkıştı. Abdullah Avcı'nın Başakşehir performansı kalitesi sınırlı ve düşük bütçeli kadroları yönettiğinin belgesi. Elindeki kadroyu bir sistem takımı haline getirecektir. Bu sefer 'Ev sahibi olmanın' avantajını da kullanacak. Bambaşka ve çok keyifli takım yaratacağına inanıyorum ama zamana ihtiyacı var ve bu süreyi sabırla, destekle bekleyecek tribünler olmalı.

MURAT ÖZBOSTAN

Başarılı olması paraya bağlı!

Abdullah Avcı, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Çok zor bir göreve geldi.. Başarılı olması yönetime bağlı! Çünkü takım, personel ekonomik anlamda büyük sıkıntı içerisinde.. Özellikle başarılarda büyük pay sahibi olan Ümraniye Tesisi! Abdullah Avcı, para sorunun olmadığı bir kulüpten geliyor.. Başakşehir'de ücretler tıkır tıkır ödeniyordu. Avcı'nın karşısına çıkacak ilk sorun para olacak. Eğer yönetim bu işleri çözerse başarılı olur.. Bir de taraftarın olumsuz düşüncesinin değişmesi lazım. Kısacası Avcı'nın işi çok zor!

LEVENT TÜZEMEN

Transferleri kendisi yaparsa...

Abdullah Avcı'nın hocalık konusunda bilgisini asla tartışmam. Dünya futbolunu ve tüm sistemleri yakından takip eden Avcı, çok disiplinlidir ve oyuncularının belirlediği oyun anlayışından dışarı çıkmasına asla izin vermez. Yapılacak transferleri kendisi hayata geçirirse başarılı olur ama en büyük handikabı büyük bir kulübün kendisi üzerinde yaratacağı baskıdır. Başakşehir'de yorumcular ve yazarlar tarafından hiç eleştirilmemesi. Beşiktaş'ta hep gündemde olacak ve maç sonraları çok ciddi eleştirilerle de karşı karşıya kalabilecek.