Trabzonspor Ekuban’ın tapusunu aldı

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BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonu ile kiraladığı'ın bonservisini resmen aldı. Bordomavililer, Ganalı oyuncunun bonservisi içinYönetim, geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayanBu gelişme sonrası Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi ve Ekuban resmen Trabzonspor'un oyuncusu oldu. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayanEkuban, kiralık olarak geldiği yılda beklentilerin üstünde bir performans gösterdi. Özellikle sonradan girdiği maçlarda önemli katkılar yaptığı düşüncesindeyim. Bazı oyuncular var ki, yetenekleri üst düzeyde olsa bile ilk geldiği sezonda takımla uyum sorunu yaşadıkları için katkıları istenilen düzeyde olmaz. Ekuban ise ilk sezonu olmasına rağmen takımla ve camia ile bütünleşerek bugün gelinen noktada önemli bir katkı yaptığı inancındayım.