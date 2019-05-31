Trabzonspor Ekuban’ın tapusunu aldı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban
'ın bonservisini resmen aldı. Bordomavililer, Ganalı oyuncunun bonservisi için Leeds United kulübüne ilk ödemeyi yaptı.
Yönetim, geçtiğimiz sezonun başında satın alma opsiyonu ile kiraladığı Caleb Ekuban'ın performansından memnun kalmış ve satın almasına karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun bonservisinin alınması için girişimlerde bulunulacağını açıklayan yönetim kurulu, 1 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemek için kaynak oluşturdu.
Bu gelişme sonrası Trabzonspor, Ekuban'ın bonservisi için gerekli ilk ödemeyi dün itibariyle gerçekleştirdi ve Ekuban resmen Trabzonspor'un oyuncusu oldu. Bordo-mavili kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Ekuban, yıllık 750 bin Euro kazanacak.
İSKENDER GÜNEN DİYOR Kİ
Ekuban, kiralık olarak geldiği yılda beklentilerin üstünde bir performans gösterdi. Özellikle sonradan girdiği maçlarda önemli katkılar yaptığı düşüncesindeyim. Bazı oyuncular var ki, yetenekleri üst düzeyde olsa bile ilk geldiği sezonda takımla uyum sorunu yaşadıkları için katkıları istenilen düzeyde olmaz. Ekuban ise ilk sezonu olmasına rağmen takımla ve camia ile bütünleşerek bugün gelinen noktada önemli bir katkı yaptığı inancındayım.