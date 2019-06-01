Guti’nin yeni adresi Almeria

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı'yla anlaşmasının ardından siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Guti, rotasını tekrar İspanya'ya çevirdi. Sezon başında "Şenol Güneş'ten sonra takım sana emanet" sözü alarak teknik heyete katılan İspanyol antrenör, yönetimin başka hocalarla görüşmesi üzerine İstanbul'dan ayrılmıştı. İspanyol medyasından Sport'ta yer alan habere göre 44 yaşındaki çalıştırıcı, İspanya 2. Lig ekibi Almeria ile görüşüyor. Bir takım çalıştırmak isteyen Guti'nin, Almeria'nın başına geçebileceği kaydedildi.