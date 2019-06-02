Beşiktaş’ın gözü Yasin Öztekin’de

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Sezonu Göztepe'de geçiren Yasin Öztekin için tekrar İstanbul yolu göründü. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu listesine alan Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik patronu Abdullah Avcı, Yasin'in ismini siyah-beyazlı yönetime iletti.Beşiktaş yönetimi de maliyeti uygun ve İstanbul tecrübesi bulunan oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçti. Çıktığı 26 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan, 2 de asist yapan Yasin'in Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.