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’ın gözü ’de

’ın yeni hocası Avcı, transfer için de düğmeye bastı. , takımın kanat rotasyonuna tecrübe katacağını düşündüğü 'in adını yönetime verdi. 32 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı

BURAK HAKERLER Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.6.2019
Beşiktaş’ın gözü Yasin Öztekin’de
Sezonu Göztepe'de geçiren Yasin Öztekin için tekrar İstanbul yolu göründü. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunu listesine alan Beşiktaş'ın çiçeği burnunda teknik patronu Abdullah Avcı, Yasin'in ismini siyah-beyazlı yönetime iletti. Daha öncede Galatasaray forması giyen Yasin'i rotasyonu kuvvetlendirmek ve olası yabancı kuralı değişikliğinde elini güçlendirmek için kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi de maliyeti uygun ve İstanbul tecrübesi bulunan oyuncu için sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçti. Çıktığı 26 Süper Lig maçında 8 kez ağları sarsan, 2 de asist yapan Yasin'in Göztepe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.
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Beşiktaş’ın gözü Yasin Öztekin’de
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